Uludağ sömestir tatilinde dolup taşacak

CEM ŞAN/SERGEN SEZGİN - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşını tam kapasiteyle geçiren oteller, 18 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatiline de yüzde 100'e varan dolulukla girecek. Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu edecek. Uludağ 1. ve 2. yerleşim bölgelerindeki otellerde konaklayan tatilciler, 300 metre ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak bilinen Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için eşsiz imkanlar sunuyor. Doğa sporu tutkunlarının vazgeçemediği buluşma noktalarından Uludağ, görüş mesafesinin açık olduğu günlerde doğa yürüyüşüne çıkan tatilcilere, benzersiz kent manzarasını seyretme fırsatı da tanıyor.

- "Uludağ rezervasyon oranları yüzde 100'e varmak üzere" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, 18 Ocak'ta başlayacak sömestir tatili dolayısıyla iç piyasada turizm hareketliliğinin artacağını söyledi. Güney Marmara'nın da iç turizmden önemli pay elde ettiğini belirten Saraçoğlu, "Sömestirde özellikle kaplıca ve kayak merkezleri yoğun talep görüyor. Yarıyıl tatiliyle ilgili, turizmciler olarak hazırlıklarımızı yaptık. Uludağ kış turizminin başkenti. Uludağ'da şu anda rezervasyonlar yüzde 95'lerde hatta yüzde 100'e varmak üzere. Son aldığımız bilgiler bu yönde." dedi. Kaplıca turizmiyle alakalı Bursa'ya gelip hem Uludağ'da kayak yapmak hem de kaplıcalardan istifade etmek isteyen yerli turistlerin de olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, pek çok kişinin şehrin kültürel ve tarihi dokusunu görerek tatilini geçirmek istediğini dile getirdi. Saraçoğlu, bu mevsim Uludağ'a karın biraz geç yağdığını ve bundan dolayı sezon başında biraz stres yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yılbaşına 1-2 gün kala çok yoğun bir kar yağışı başladı. Pistler şu anda çok iyi, tam kayak yapılabilir düzeyde. Pistlerin karla dolu olması özellikle snowboard ve kayakçılar için ilgiyi artırıyor. Hafta sonları Uludağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Son bir ay içinde özellikle turizm amaçlı Google'daki aramalarda yüzde 400'lük bir artış olduğunu tespit ettik. 'Bursa, Uludağ ve teleferik' yazdığınızda geçmiş aylara oranlara yüzde 400'lük artış var. Bu da Uludağ'ın Türkiye için ne kadar önemli bir cazibe merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca yakın bir zamanda festivaller başlayacak. Festivallerle yoğunluk daha da artacak. Dosso Dossi Fashion Show yeni yapıldı. 30 ülke, 200 şehirden yaklaşık 6 bin kişi Uludağ başta olmak üzere Bursa'da buluştu. Bu etkinlikte de yabancı ağırlıklı bir turistik hareketlilik yaşadık. Önümüzde 1-1,5 aylık gibi bir sezon süreci daha var. Bu yıl çok başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." - "Uludağ'daki oteller de erken rezervasyon uygulamasına geçti"