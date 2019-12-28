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  4. Uludağ'a karla beraber yılbaşı rezervasyonu da yağdı

Uludağ'a karla beraber yılbaşı rezervasyonu da yağdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki oteller, yeni yıla yüzde 100 dolulukla girecek - GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı: - "Yılbaşını tüm otellerimiz dolu geçirecek. Erken rezervasyonları kapattık. Turizmcilerimiz şu anda gösterilen ilgiden gayet memnun" - TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu: - "Yerli ve yabancı turistlerin Uludağ'a ilgisi devam ediyor"

CEM ŞAN - Kış turizminde önemli bir yere sahip Uludağ'da, oteller yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Birinci ve ikinci yerleşim bölgelerindeki 17 otelde 5 bin 500 dolayında yatak kapasitesine sahip Uludağ'a, sezonun açıldığı 15 Aralık'tan itibaren yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Aralık ayının son haftasında başlayan etkili kar yağışı hem turistlerin hem de turistik tesislerin yüzünü güldürdü. Sezona, yüzde 100 dolulukla başlayan otellerdeki yoğunluk, yılbaşında da devam edecek.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerin sezon hazırlıklarına aralık ayı başı itibarıyla başladığını, sezonun açıldığı 15 Aralık'tan itibaren de yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Bu hafta kar yağışının başladığını ve oteller bölgesinde kar kalınlığının 40 santimetreye çıktığını ifade eden Yazıcı, yılbaşına kadar da yağışın devam edeceğini belirtti.

Yazıcı, yeni yıla yağışla gireceklerini vurgulayarak, "Kar biraz geç yağdı ancak şu anda yağış olması bizim açımızdan iyi. Böyle giderse pistler de kayak sporuna uygun hale gelecek. İnşallah bundan sonra güzel bir sezon ve yılbaşı tatili dönemi geçireceğiz." dedi.

- "Rus turistlerden önemli talep var"

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşında da Uludağ'a ilgisinin devam ettiğine işaret eden Yazıcı, "Yılbaşında otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. İnşallah yılbaşını tüm otellerimiz dolu geçirecek. Erken rezervasyonları kapattık. Turizmcilerimiz şu anda gösterilen ilgiden gayet memnun. Sezon biraz geç açıldı ama şu anda iyi gidiyor." diye konuştu.

Ersin Yazıcı, Uludağ'ın yurt dışından da ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkelerinden kente gelen turistler her mevsim teleferiğe biniyor ve Uludağ'a çıkıyor. Bu sene de yabancı turistlerden Uludağ'a yoğun ilgi bekliyoruz. Yılbaşında özellikle Rus turistlerden önemli talep var. Yılbaşında, geçen yıldan daha fazla Rus turistin Uludağ'a geleceğini tahmin ediyoruz. Yılbaşının hemen ardından da yarı yıl tatiline hazırlık yapıyoruz. Şimdilik her şey iyi gidiyor, inşallah sezonumuz güzel devam eder. Amacımız, geçen yıl Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- "Yerli ve yabancı turistlerin Uludağ'a ilgisi devam ediyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da kış turizminin başkentlerinden biri olan Bursa ve Uludağ'a son bir haftada etkili bir kalabalık ve turist gruplarının geleceğini söyledi.

Bursa'yı dört mevsim turizm başlığı altında değerlendirdiklerini dile getiren Saraçoğlu, katıldıkları fuarlarda kış turizminde önemli bir destinasyon olarak Bursa ve Uludağ'ı anlattıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"15 Aralık itibariyle kış turizmi başladı. Şu an itibariyle kar yağışı da devam ediyor ve pistler kayak sporuna hazır hale geldi. Uludağ başlı başına çok önemli bir destinasyon olduğu için yılbaşını yine yüzde 100 doluluk oranıyla geçirecek. Sürekli Uludağ ile ilgili günlük bilgileri alıyoruz, takip ediyoruz. Biz TÜRSAB olarak Uludağ'da turistlerin daha rahat edebilmeleri ve huzurlu zaman geçirmeleri için de denetleyici bir yönümüz de var. Yerli ve yabancı turistlerin Uludağ'a ilgisi devam ediyor."

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doluluk GÜMTOB kar kayak otel pist Sezon Uludağ yılbaşı

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