Uludağ'daki turistik tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan otel ve işletmelerde, kış sezonu ve yaklaşan yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı.

Milli Park yolu ile Uludağ 1. ve 2. bölgelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında 20 otel, 35 satış ve 50 toplu tüketim yerinin yanı sıra içkili 35 işletmede kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaptığı açıklamada, Uludağ'ın Bursa ve Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu, bu kapsamda kontrollerini yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce başlatılan denetimlerin sezon boyunca süreceğini belirten Aygül, "20 otelde 14 bine yakın yatak kapasitesi var hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli misafirleri konuk ediyoruz. Bu açıdan yemeklerin kalite ve lezzeti kadar gıda güvenliği de bizim için önemli. Uludağ'da sadece oteller yok, diğer işletmeleri de denetliyoruz." dedi.

Kontrollerde göz önünde bulundurdukları konulara da değinen Aygül, şöyle konuştu: