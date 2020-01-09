Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tibet'ten "riviera" zeytinyağı açıklaması:

İZMİR (AA) - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, riviera tipi zeytinyağının sağlıksız olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Riviera tüketmeyin, toksik madde içerir' gibi hatalı söylemler kesinlikle doğru değildir. Bunları söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tibet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında riviera zeytinyağının sağlıksız olduğuna dair söylemlerin yer aldığını söyledi.

Zeytin ağacından elde edilen ve doğrudan tüketime uygun olan iki kalite zeytinyağı olduğuna işaret eden Tibet, bunlardan birinin "natürel sızma", diğerinin de "natürel birinci" zeytinyağı olduğunu belirtti.

Natürel sızmanın en kaliteli, natürel birincinin de ikinci kalite zeytinyağı olduğunu dile getiren Tibet, ikisinin de işlem görmeden, yüzde 100 doğal olarak paketlendiğini anlattı.

Bunların yanından riviera zeytinyağlarının da raflarda yer aldığına değinen Tibet, şunları kaydetti: