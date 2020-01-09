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  4. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tibet'ten "riviera" zeytinyağı açıklaması:

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tibet'ten "riviera" zeytinyağı açıklaması:

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

"Riviera tüketmeyin, toksik madde içerir' gibi hatalı söylemler kesinlikle doğru değildir. Bunları söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum"

İZMİR (AA) - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, riviera tipi zeytinyağının sağlıksız olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Riviera tüketmeyin, toksik madde içerir' gibi hatalı söylemler kesinlikle doğru değildir. Bunları söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tibet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında riviera zeytinyağının sağlıksız olduğuna dair söylemlerin yer aldığını söyledi.

Zeytin ağacından elde edilen ve doğrudan tüketime uygun olan iki kalite zeytinyağı olduğuna işaret eden Tibet, bunlardan birinin "natürel sızma", diğerinin de "natürel birinci" zeytinyağı olduğunu belirtti.

Natürel sızmanın en kaliteli, natürel birincinin de ikinci kalite zeytinyağı olduğunu dile getiren Tibet, ikisinin de işlem görmeden, yüzde 100 doğal olarak paketlendiğini anlattı.

Bunların yanından riviera zeytinyağlarının da raflarda yer aldığına değinen Tibet, şunları kaydetti:

"Üretimin bir kısmı doğrudan tüketilme özelliklerini kaybeder ve bu ürünün gıda olarak tüketilebilmesi için rafine edilmesi gerekir. Biz bu yağa 'ham zeytinyağı' diyoruz. Ham zeytinyağı, rafine tesislerinde sadece iki kademede hiç kimyasal kullanılmadan işlemden geçirilir. Diğer bitkisel rafine yağlardan farklı olarak piyasaya 'rafine zeytinyağı' olarak arz edilmez. İçine değişen oranlarda natürel sızma veya natürel birinci zeytinyağı ilave edilir, harmanlanır ve riviera zeytinyağı elde edilmiş olur."

Son günlerde riviera zeytinyağına karşı olumsuz bir algı yaratılma çabası bulunduğunu dile getiren Tibet, "Riviera tüketmeyin, toksik madde içerir' gibi hatalı söylemler kesinlikle doğru değildir. Bunlar zeytinyağı üreticisine zarar verir. Bunları söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bunları söyleyenlerden konsey olarak konuyla ilgili bilimsel çalışma varsa bize iletmelerini istedik ama iletmediler." diye konuştu.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da tüketilen zeytinyağının yüzde 60'ının riviera olduğunu savunan Tibet, amaçlarının Türkiye'nin her evine zeytinyağını sokabilmek olduğunu, bu nedenle riviera tüketiminin önemli olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama, NATUREL, sızma, zeytinyağı,

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