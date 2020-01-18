FİNANS
  4. Uluslararası Düsseldorf Yat Fuarı açıldı

Uluslararası Düsseldorf Yat Fuarı açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

71 ülkeden 1900 firmanın katıldığı fuarda Türkiye bu yıl 41 firmayla temsil ediliyor

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı (Boot 2020) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 230 bin metrekarelik alandaki 17 salonda açılan fuara 71 ülkeden 1900 firma katılırken, Türkiye fuarda 14'ü milli, 27'si bireysel katılım olmak üzere 41 firma, kurum ve dernekle temsil ediliyor.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, fuardaki Türk stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Karaarslan, 51'inci kez düzenlenen fuara Türkiye, Deniz Ticaret Odası öncülüğünde ilk kez milli katılım gerçekleştirildiğini ifade ederek, katılımcılara başarı diledi.

Son model lüks yat ve yelkenlinin sergilendiği fuarda, tanınmış üreticiler, yeni yatlarını ilk kez burada görücüye çıkarıyor. Fuarda ayrıca dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.

200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 26 Ocak'ta sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç görüntüler! Böyle parçaladılarKorkunç görüntüler! Böyle parçaladılar
Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacakBursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak
En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktıEn yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası 51. Düsseldorf Yat Fuarı,

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Havalimanı Metrosu için ilk kaynak

Erdoğan duyurdu: Ülkemizin en hızlısı olacak

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.