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  4. Uluslararası iklim fonu Türkiye'yi milyar dolarlık batarya programına davet etti

Uluslararası iklim fonu Türkiye'yi milyar dolarlık batarya programına davet etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

İklim Yatırım Fonları Başkanı Mafalda Duarte: - "Dünyadaki en büyük depolama yatırım programı olma özelliğini taşıyan girişimimizle, katılımcı ülkelerde 2025 itibarıyla 17,5 gigavatsaat ilave enerji depolama kapasitesine ulaşmayı ve 6,5 milyon insana daha enerji erişimi sağlamayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Washington merkezli İklim Yatırım Fonları (CIF) Başkanı Mafalda Duarte, iklim değişikliğiyle mücadele için Türkiye gibi enerji dönüşümünü başlatmış ülkelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşacak Küresel Enerji Depolama Programı'mızda Türkiye'nin de yer almasını istiyoruz." dedi.

Duarte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldiğini ve iklim değişikliğini önlemek için daha iddialı hedeflere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu konuda umutsuz olunmaması gerektiğinin altını çizen Duarte, özellikle enerji dönüşümünü başlatmış ülkelere daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi kurmaları ve karbon salımlarını düşürmeleri için destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Duarte, bu kapsamda Türkiye'nin, enerji dönüşümü açısından çok iyi bir örnek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 450 milyon doları CIF ve 4,3 milyar doları farklı kaynaklardan olmak üzere Türkiye'de yenilenebilir enerji ve verimlilik projelerine önemli miktarda yatırım yapılmasını sağladık. Bu kapasiteyle 30 milyon ton karbon salımı engellendi ve 16 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Bu enerji dönüşümünün devam etmesi gerekiyor ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diğer yandan, başlangıç bütçesi 250 milyon dolar olan bir depolama programı başlatıyoruz. Bu programımız kısa sürede genişleyecek. Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşacak Küresel Enerji Depolama Programı'mızda Türkiye'nin de yer almasını istiyoruz. Türkiye'de bu programla ilgilenebilecek taraflara ulaşıyoruz ve onları programa katılmaları için davet ediyoruz. Dünyadaki en büyük depolama yatırım programı olma özelliğini taşıyan girişimimizle, katılımcı ülkelerde 2025 itibarıyla 17,5 gigavatsaat ilave enerji depolama kapasitesine ulaşmayı ve 6,5 milyon insana daha enerji erişimi sağlamayı amaçlıyoruz."

Depolamanın yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla entegre olması için kritik önemde olduğunu kaydeden Duarte, küçük ölçekli dağıtık enerji sistemlerinin yaygınlaşması için de batarya sistemlerine ihtiyaç olduğunu aktardı.

- Sıfır atık programının sonuçları bu yıl

Duarte, diğer yandan, Türkiye'de uluslararası kurumlarla 2015'te başlattıkları ve 220 milyon dolar büyüklüğündeki "Sıfıra Yakın Atık Programı" kapsamının sonuçlarını bu yıl alacaklarını ifade etti.

Bu programa CIF olarak 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını dile getiren Duarte, şunları kaydetti:

"Fakat iklim değişikliğiyle tam anlamıyla mücadele edebilmek için sadece kamu kaynakları yeterli değil. Özel sermayenin de devreye girmesi gerekiyor. Kamu kaynakları itici güç olabilir ama özel sermayenin de gelişmekte olan ülkelerdeki enerji dönüşümünü harekete geçirebileceğini düşünüyorum. Umuyorum ki bu yıl Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda bu konuda bir gelişme sağlayabiliriz. Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe gireceği 2020'de ülkelerin de daha iddialı ulusal katkı beyanlarıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamalarını ümit ediyorum."

CIF, 8,3 milyar dolar büyüklüğüyle dünyada iklim finansmanına odaklanan en büyük kurum olarak 72 ülkede faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
CIF, enerji depolama, İklim değişikliği, İklim Yatırım Fonları,

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