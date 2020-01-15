Uluslararası iklim fonu Türkiye'yi milyar dolarlık batarya programına davet etti

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Washington merkezli İklim Yatırım Fonları (CIF) Başkanı Mafalda Duarte, iklim değişikliğiyle mücadele için Türkiye gibi enerji dönüşümünü başlatmış ülkelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşacak Küresel Enerji Depolama Programı'mızda Türkiye'nin de yer almasını istiyoruz." dedi.

Duarte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldiğini ve iklim değişikliğini önlemek için daha iddialı hedeflere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu konuda umutsuz olunmaması gerektiğinin altını çizen Duarte, özellikle enerji dönüşümünü başlatmış ülkelere daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi kurmaları ve karbon salımlarını düşürmeleri için destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Duarte, bu kapsamda Türkiye'nin, enerji dönüşümü açısından çok iyi bir örnek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 450 milyon doları CIF ve 4,3 milyar doları farklı kaynaklardan olmak üzere Türkiye'de yenilenebilir enerji ve verimlilik projelerine önemli miktarda yatırım yapılmasını sağladık. Bu kapasiteyle 30 milyon ton karbon salımı engellendi ve 16 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Bu enerji dönüşümünün devam etmesi gerekiyor ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diğer yandan, başlangıç bütçesi 250 milyon dolar olan bir depolama programı başlatıyoruz. Bu programımız kısa sürede genişleyecek. Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşacak Küresel Enerji Depolama Programı'mızda Türkiye'nin de yer almasını istiyoruz. Türkiye'de bu programla ilgilenebilecek taraflara ulaşıyoruz ve onları programa katılmaları için davet ediyoruz. Dünyadaki en büyük depolama yatırım programı olma özelliğini taşıyan girişimimizle, katılımcı ülkelerde 2025 itibarıyla 17,5 gigavatsaat ilave enerji depolama kapasitesine ulaşmayı ve 6,5 milyon insana daha enerji erişimi sağlamayı amaçlıyoruz."