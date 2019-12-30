Uluslararası SIGN İstanbul, 17-20 Eylül 2020'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl bir araya getiren SIGN İstanbul, 17-20 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Eylül 2019'da, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu 21 ülkeden 300 firmanın katıldığı, 3 bin 296'sı yurt dışından olmak üzere 23 bin 516 profesyonelin ziyaret ettiği SIGN İstanbul, 2020 buluşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Tarsus Turkey tarafından 17-20 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek fuar, sektörün üretici, tedarikçi, ihracatçı ve ithalatçılarını, reklam veren firmalar, reklam ajansları, dijital baskı merkezleri, matbaacılar, tekstil üreticileri, mimarlar, mühendisler, perakende malzeme satıcıları, promosyoncular, akademisyenler, dünyanın dört bir yanından büyük satın almacılar ve yeni yatırımcılar ile buluşturacak.

SIGN İstanbul'da her yıl ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak nitelikte ticaret hacmi gerçekleşiyor. Dünya çapında yüzlerce fuar organizasyonuna imza atan Tarsus Group bünyesinde düzenlenen SIGN İstanbul, sektörün en önemli etkinliklerinden Label Expo ve Brand Print ile de aynı çatı altında yer alıyor.