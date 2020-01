Dünya genelinde 50’den fazla lokasyonda özel uçuşlar için yer hizmetleri sunan Universal Havacılık, Türkiye pazarına adım attı. Şirket, İstanbul Atatürk Havalimanı’na özel uçuşlarla gelen ziyaretçilerin seyahat deneyimini artırmak için yer hizmetleri desteği sunacak.

Türkiye gelişen ekonomisi ve yakın coğrafyadaki ticari potansiyeli sayesinde her yıl dünyanın birçok noktasından iş insanını ağırlıyor. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte toplantı ve görüşmeler için özel uçaklarıyla İstanbul’a gelenler artık, ticari uçuş trafiği azalan ve şehir merkezine yakın konumuyla Atatürk Havalimanı’na yönlendiriliyor. Bu gelişmeyi fırsat bilen ABD’li havacılık şirketi Universal Weather and Aviation, merkez ofisi İstanbul Atatürk Havalimanı özel hangarlar bölgesinde bulunan Universal Havacılık Türkiye ile, özel jet uçuşlarına yer hizmetleri desteği sağlayarak küresel ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Türkiye’deki tüm havalimanlarında özel jet uçuşlarına destek vereceğini açıklayan Universal Havacılık Türkiye; Kaan Air, Ferda Yıldız ve Universal Weather and Aviation iş birliğiyle çalışmalarına başladı. Türkiye’ye genişleme kararının Türkiye’ye yönelik artan müşteri talebi ve daha iyi yer destek hizmeti verme amacıyla alındığı belirtildi.