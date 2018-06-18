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Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

43 üniversite hastanesinin ilaç ve medikal şirketlerine olan borcunun 2.9 milyar liralık kısmını Maliye devraldı.

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

43 üniversite hastanesinin ilaç ve medikal şirketlerine olan borcunun 2.9 milyar liralık kısmını Maliye devraldı. Maliye Bakanı Ağbal, “400 milyon lira indirim aldık. 27 Haziran’da ödeme yapacağız. Yeniden birikmemesi için ilave tedbir alacağız” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 öncesine ait ilaç ve medikal şirketlerine olan borçlarını üstlendiklerini, 27 Haziran’da ise ödeme yapacaklarını açıkladı. Erken ödeme sayesinde 400 milyon lira indirim sağlanırken, borç yükü nedeniyle sağlık hizmeti sunmakta zorlanan üniversite hastaneleri ise rahat nefes alacak.

Konuya ilişkin bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla var olan borçlarını üstlendiklerini belirtti. Ağbal, 43 devlet üniversitesinin bu tarih itibarıyla 3.8 milyar lira birikmiş borcu bulunduğunu, yasal düzenlemenin ardından ilaç firmaları ve medikal şirketlerin üniversitelere müracaat ettiklerini, bu kapsamda 2.9 milyar liralık borca ödeme imkânı sağladıklarını söyledi.

400 MİLYON LİRA CEPTE KALDI

Üniversitelerin borcunu kamunun üstelenmesiyle 400 milyon lira erken ödeme iskontosu aldıklarını kaydeden Ağbal, “Üniversiteler bütün firma taleplerini bize bildirdiler. Firmaların üniversitelerden 2.9 milyar alacağına karşılık biz 2.5 milyar lira ödeyeceğiz. Yani bu uygulama sonucunda kamu 400 milyon lira erken ödeme iskontosu almış oldu. Bu şekilde hem ilaç firmaları, hem medikal şirketler alacaklarını aldı, hem de kamu kaynağı, erken ödeme ile daha verimli şekilde kullanılmış oldu” diye konuştu.

‘27 HAZİRAN’DA ÖDEME YAPACAĞIZ’

Toplam 43 devlet üniversitesinin borcu bulunduğunu kaydeden Ağbal, en borçluların Hacettepe, Ege, Ankara, Akdeniz, Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri olduğunu söyledi. Yasal takvime göre ödemelerin 12 Temmuz’da başlaması gerektiğini hatırlatan Ağbal, “İlaç firmalarının ve medikal şirketlerin taleplerini dikkate alarak, Hazine Müsteşarlığı ile de çalışarak erken bir tarihe çekmiş olduk. Biz üniversitelere 27 Haziran itibarıyla aktaracağız. Hemen ertesi gün ise ilaç firmalarının ve medikal şirketlerin banka hesaplarına aktarılacak” dedi.

KAMU YÜZDE 15 DAHA AZ ÖDEYECEK

Daha önce 2006, 2010 ve 2013 yıllarında benzer uygulamalar yapıldığını hatırlatan Ağbal, 2.9 milyar liralık borcu yüzde 15’lik iskonto alarak geri ödediklerini belirterek, “Üniversiteler borçlarını ödemiş olacaklar. Üniversitelere mal tedarik eden ilaç ve medikal şirketleri de alacaklarını tahsil edip, ödemelerini yapma imkânına kavuşacaklar. Üniversitelerin borçlarına ilişkin meseleyi de böylelikle çözmüş oluyoruz” diye konuştu.

ERKEN ÖDEME İSKONTOSU

12 Temmuz’da başlayacak ödemeleri 27 Haziran’a çektiklerini belirten Ağbal, “Bu sayede erken ödeme iskontosu aldık” dedi.

EN BORÇLU 6 TIP FAKÜLTESİ

Hacettepe Üniversitesi

Ege Üniversitesi

İstanbul Çapa Tıp Fak.

Ankara Üniversitesi

İst. Cerrahpaşa Tıp Fak.

Akdeniz Üniversitesi

ÜNİVERSİTELERDE MALİ REFORM İÇİN ADIM

Ağbal, üniversitelerde mali durumlarının sürdürülebilir olması için önümüzdeki günlerde ilave adımlar atacaklarını belirterek, bu adımları şöyle anlattı:

“Özellikle üniversite hastanelerinin mali yönetim sistemlerinin reforma tabi tutulması, ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, harcama sistemlerinin merkezi düzeyde yapılması dahil olmak üzere farklı alternatifleri devreye koyacağız. Üniversitelerin üzerinde bazı mali yükler var. Mesela temel tıp bilimlerinde çalışan hocaların ücretlerini döner sermayeden ödemek durumunda kalıyorlar, onları merkezi yönetim bütçesinden ödeyeceğiz.”

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