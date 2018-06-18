Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

43 üniversite hastanesinin ilaç ve medikal şirketlerine olan borcunun 2.9 milyar liralık kısmını Maliye devraldı. Maliye Bakanı Ağbal, “400 milyon lira indirim aldık. 27 Haziran’da ödeme yapacağız. Yeniden birikmemesi için ilave tedbir alacağız” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 öncesine ait ilaç ve medikal şirketlerine olan borçlarını üstlendiklerini, 27 Haziran’da ise ödeme yapacaklarını açıkladı. Erken ödeme sayesinde 400 milyon lira indirim sağlanırken, borç yükü nedeniyle sağlık hizmeti sunmakta zorlanan üniversite hastaneleri ise rahat nefes alacak.

Konuya ilişkin bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla var olan borçlarını üstlendiklerini belirtti. Ağbal, 43 devlet üniversitesinin bu tarih itibarıyla 3.8 milyar lira birikmiş borcu bulunduğunu, yasal düzenlemenin ardından ilaç firmaları ve medikal şirketlerin üniversitelere müracaat ettiklerini, bu kapsamda 2.9 milyar liralık borca ödeme imkânı sağladıklarını söyledi.