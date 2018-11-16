FİNANS

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile üniversite öğrencilerine bir müjde geldi. Bundan sonra yaz tatilinde üniversite öğrencileri Devlet tarafından kamu kurumlarında ücretli olarak çalıştırılabilecek.

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

Uygulamadaki amaç, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve çalışma disiplini kazandırmak. Peki bu imkandan ne zaman faydalanılacak ve kurallar neler? İşte cevabı…


HANGİ ÖĞRENCİLER KAPSAMDA?

Yaz tatilinde kamuda çalışma imkanı sadece Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerine getirildi. Ancak bazı öğrenciler kapsam dışında bırakıldı. Bu öğrenciler; açık öğretim öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Ayrıca uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan öğrenciler bu imkandan yararlanamayacak.

HANGİ AYLARDA VE NE KADAR ÇALIŞILACAK?

Kapsamdaki öğrenciler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere en fazla üç ay süreyle kamu kurumlarında çalışabilecek.

Üniversite öğrencileri bu süre zarfında haftada üç gün olmak üzere günlük sekiz saat çalışacaklar.

Ayrıca öğrenciler çalıştığı Kuruma ve Türkiye İş Kurumuna bilgi vermek ve onay almak şartıyla beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

ÖĞRENCİLER NELEREDE ÇALIŞABİLECEK?

Getirilen düzenleme ile üniversite öğrencileri Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalıştırılacak. Buna göre, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla aşağıdaki alanlarda çalışılabilecek:
-Doğanın korunması.

-Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

-Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

-Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yaz tatilinde çalıştırılacak öğrencilere yapılacak ödeme, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşacak. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için ise herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Ayrıca  vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilecek. Bununla birlikte öğrencinin durumuna uygun olarak hesaplanacak olan asgari geçim indirimi, durumlarını gösterir belgelere bağlı olarak öğrencilere ödenecek.

Sorularınız için: mehmet.bulut79@mynet.com

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