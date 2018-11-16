Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

Uygulamadaki amaç, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve çalışma disiplini kazandırmak. Peki bu imkandan ne zaman faydalanılacak ve kurallar neler? İşte cevabı…



HANGİ ÖĞRENCİLER KAPSAMDA?

Yaz tatilinde kamuda çalışma imkanı sadece Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerine getirildi. Ancak bazı öğrenciler kapsam dışında bırakıldı. Bu öğrenciler; açık öğretim öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Ayrıca uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan öğrenciler bu imkandan yararlanamayacak.

HANGİ AYLARDA VE NE KADAR ÇALIŞILACAK?

Kapsamdaki öğrenciler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere en fazla üç ay süreyle kamu kurumlarında çalışabilecek.

Üniversite öğrencileri bu süre zarfında haftada üç gün olmak üzere günlük sekiz saat çalışacaklar.

Ayrıca öğrenciler çalıştığı Kuruma ve Türkiye İş Kurumuna bilgi vermek ve onay almak şartıyla beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilecek.