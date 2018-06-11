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İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Öğrenci ve görevliler, Üniversite sınavının yapıldığı 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak. Ramazan bayramı boyunca da İstanbullular toplu ulaşım araçların yüzde 50 indirimli binecek.

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

Öğrenci ve görevliler, Üniversite sınavının yapıldığı 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak.

Ramazan bayramı boyunca da İstanbullular toplu ulaşım araçların yüzde 50 indirimli binecek.

Konu ile ilgili AK parti ve CHP grubunun ortaklaşa verdiği teklif İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.


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Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı üniversite sınavı ücretsiz

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