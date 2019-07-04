FİNANS

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Tokat'ta 1885 yılında dedesinin dedesi Hacı Mustafa Bey'in başlattığı ve 5 kuşaktır devam eden bıçakçılık mesleğini şimdilerde Alper Uzel (38) sürdürüyor.

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Tokat'ta evli ve 2 kız çocuk babası Alper Uzel, 15 yıldır el işçiliğiyle kişiye özel bıçaklar üretiyor. Osmanlı Devleti zamanında Tokat’ta Hacı Mustafa Bey'in başladığı mesleği 5 kuşaktır sürdüren Uzel ailesinin son ustası Alper Uzel, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında babası Mustafa Uzel’in yanında çalıştı. Liseden sonra üniversiteye giden Alper Uzel, aile geleneği olan mesleğin devam ettirilmesi gerektiğine karar vererek 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünü bırakıp memleketine döndü. Daha sonra askere giden Uzel, 2004 yılında Tokat’ta ata mesleğini yapmaya başladı. 15 yıldır el emeğiyle bıçaklar üreten Uzel, son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ürettiği bıçakları burada sergilemeye başladı. Müşterilerinin taleplerine göre özel bıçaklar üretip yurt dışına ve ülkenin birçok yerine satan Uzel, halen Tokat’ta ayrı bir dükkânda bıçak tamiriyle ilgilenen babası Mustafa Uzel’den (63) sonra mesleğin ailedeki son temsilcisi oldu.

d186aba42d222298266d40da51127799

Kardeşi İhsan Uzel’in de bu mesleği bildiğini, ancak konservatuvarda opera eğitimi aldığı için yapmadığını belirten Alper Uzel, ''Bu dedemin dedesinin mesleği. En büyük dedemiz Hacı Mustafa Bey bıçak, bıçkı, çakı üreterek bu mesleğe başladı. Daha sonra her kuşaktan bir evlat mesleği devam ettirdi. Ben 5’inci kuşak olarak mesleği devam ettiriyorum'' dedi.

Aile mesleğini sürdürmek için eğitimini bıraktığını ifade eden Uzel, ''2004 yılında aktif olarak mesleğe başladım. Bütün malzemelerimiz yurt dışı bazlı. Yani Türkiye’de bulunmayan çok özel malzemeleri kullanıyoruz. Birinci sınıf işçilikle son kullanıcıya teslim ediyoruz. Müşterilerimiz bıçaktan iyi anlayan özel tercihleri olan kimseler. Bunlar gerek yurt dışından, İstanbul, Tokat içi ve dışı birçok müşterimiz var. Herhangi bir şikayetleri de yok. Aldıkları ürünleri gerçekten beğeniyorlar ve tavsiye ediyorlar. Bizim de zaten işimizde idealimiz en iyiyi yakalamaktı. Bunu da çok şükür aile geleneği olarak yakaladık'' diye konuştu.

22f6f47362df1a638f75b5b67f3ceb17


'BIÇAKLAR 350 LİRADAN BAŞLIYOR'

Bıçakları sosyal medya hesapları üzerinden sergileyerek birçok müşteriye ulaştığını ve bu sayede siparişler aldığını anlatan Uzel, ''Model seçeneği, çelik seçeneği, çelik türleri var birbirinden farklı. İşte kabza, ağaç seçenekleri çok fazla. Hazırda ürün tutmuyoruz. Bireyler beğendiği model üzerinden bizlere sipariş veriyorlar. 'Şu model olsun, sapı şu ağaçtan olsun, kılıfı şu deriden olsun' şeklinde seçtikten sonra ona göre kendisine göre bir fiyat alıyor. Teslim süremiz 3 hafta civarında, çünkü kişiye özel üretiyoruz. Tamamen elimizde yaptığımız için bir süre beklemek zorunda kalıyor insanlar. 2,5 gün kadar uğraşıyoruz bir bıçağa el işçiliğiyle. Fiyatları da bıçağın boyutlarına ve malzemesine göre 350 liradan başlıyor. Hepsini fiyatıyla alakasız olarak birinci sınıf teslim ediyoruz. Fakat tercih edilen malzemeler fiyatı arttırıyor. Daha da yukarıya taşıyabiliyor. El işçiliği olduğu için net bir üst limit yok bu işte'' dedi.

Alper Uzel'in babası Mustafa Uzel ise mesleği kendisinden sonra devam ettirmeleri için oğullarına öğrettiğini belirterek, kendisinin de oyalanmak için bıçak tamir işleriyle uğraştığını söyledi.

KAYNAK:DHA

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,27 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,27 trilyon lira oldu
Irak Türk makarnasına yasak getirdiIrak Türk makarnasına yasak getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat bıçakçılık mesleği

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,27 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,27 trilyon lira oldu

Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

82 yıllık hayal gerçek oldu!

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.