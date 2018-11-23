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Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki 70 bayisiyle büyük yerli akaryakıt firmalarından Çekoil konkordato istedi.

Ünlü akaryakıt şirketi Çekoil konkordato istedi

Yerli akaryakıt firmalarının öncülerinden olan Çekoil konkordato istedi. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay mühlet verildi.

1992 yılından bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş. konkordato talebi ile Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin en bilinen markası, Türkiye'de 70 bayisi bulunan Çekoil'di.

Şirketin konkordato başvurusunu 14 Kasım'da ara karara bağlayan mahkeme heyeti 3 ay mühlet kararı verdi.

14 Şubat 2019'a şirketin alacaklıları herhangi bir hukuki işlem yapamayacak. Şubat ayındaki duruşmada şirketle ilgili nihai karar verilecek. 3 ay boyunca mali müşavir Çetin Keşaplı geçici komiser olarak görev yapacak. KAYNAK: SÖZCÜ

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Anahtar Kelimeler:
Çekoil konkordato akaryakıt firması

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