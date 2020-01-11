FİNANS
  4. Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar yapan şirketin son 10 yıllık analizine göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye gösterilirken, Türk Hava Yolları'nın ise sahip olduğu koltuk kapasite  ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olduğu açıklandı.  Türkiye geneli havalimanlarında 2019 yılında direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçiş yaptı.

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)-Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar yapan şirketin son 10 yıllık analizine göre havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye gösterilirken, Türk Hava Yolları'nın ise sahip olduğu koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olduğu açıklandı.

Türkiye geneli havalimanlarında 2019 yılında direkt transit yolcularla beraber 209 milyon 92 bin 548 yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 100 milyon 140 bini iç hatlar, 108 milyon 692 bini ise dış hat yolcularından oluştu. Geçtiğimiz yıl 713 bini dış, 839 bini ise iç hat olmak üzere üst geçişler de dahil 2 milyon 30 bin uçağa hizmet verildi. Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG’ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede dünya çapında, havacılıkta en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu.İncelemeye göre küresel havacılık pazarında ise son 10 yıla Türk Hava Yolları damga vurdu. Yapılan analizde 126 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve ortalama 1300 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.

KOLTUK KAPASİTELERİNDE İLK 10

1.American Airlines:265 milyon 43 bin 191
2.Delta Airlines: 243 milyon 372 bin 169
3.Southwest Airlines:210 milyon 911 bin 808
4.United Airlines:199 milyon 598 bin 329
5.Ryanair:151 milyon 419 bin 618
6.Chine Southern: 141 milyon 365 bin 190
7.China Eastern:134 milyon 200 bin 810
8.Easyjet:105 milyon 786 bin 369
9.Air China:93 milyon 627 bin 708
10.Türk Hava Yolları:93 milyon 355 bin 469

YOLCU SAYISI 74,2 MİLYONA ÇIKTI

Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2018 yılını 74,2 milyon yolcu taşıyarak tamamladı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti. Şirket, 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı.Uçuş ağı olarak 2009 yılında 156 noktaya uçan havayolu son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı.

"TURKISH CARGO EN BÜYÜK 7'NCİ HAVA KARGO MARKASI"

Kargo taşımacılığı rakamlarına göre ise Türkiye küresel havacılık pazarında yalnızca yolcu taşımacılığı dışında hava kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Türk Hava Yolları’nın alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Turkish Cargo son 10 yıldaki yükselişi ile dünyanın en büyük 7. hava kargo markası konumuna ulaştı. E-ticaret sektörünün gelişmesi ve Türk Hava Yolları’nın uçuş ağının genişlemesi ile Turkish Cargo uluslararası pazarlar da etkisini artırdı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamalara göre 2009 yılında 238 bin ton kargo taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo 2019 yılında bu rakamı yüzde 500’ün üzerinde artırdı ve 1,5 milyon tonun üzerinde kargo taşıması gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni tesisi, kargo uçakları ve stratejisi ile Turkish Cargo 2023 yılında dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından birisi olmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyorSon yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor
Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdiBu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Fındık ihracatında rekor artış

Fındık ihracatında rekor artış

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.