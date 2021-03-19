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Ünlü ekonomist cevapladı: Merkez Bankası'nın faiz artışı ne anlama geliyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 10:14 | Son Güncelleme

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faiz artışına yönelik yaptığın açıklamada, “Merkez Bankası imkansız değil ama düşük ihtimal olarak 100 baz puanın da üzerindeki böylesi bir faiz artışını büyük bir cesaretle gerçekleştirdi” dedi.

Ünlü ekonomist cevapladı: Merkez Bankası'nın faiz artışı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) gösterge faiz oranlarını 200 baz puan ile piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir artışla yüzde 19 seviyesine yükseltti. Altınbaş Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faiz artışını değerlendirirken “Enflasyonla mücadele için kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere görev düşüyor. Merkez Bankası imkansız değil ama düşük ihtimal olarak 100 baz puanın da üzerindeki böylesi bir faiz artışını büyük bir cesaretle gerçekleştirdi. Zaruri tüketim mamullerinden alınan vergileri düşürülmesini öneriyorum” diye konuştu.

“MERKEZ, DİĞER KURUMLARA ZAMAN KAZANDIRDI”

Ünlü ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası’nın son faiz artışı kararı ile enflasyonla mücadeleye katkı yapması beklenen diğer kurumlara zaman ve manevra alanı kazandırdığını da ifade etti. “Bu faiz artışı üç aylığına vakit kazandırmış oldu. Tarım Bakanlığı, tarım ve gıda ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına uzanan zincirdeki piyasa bozucu faktörleri Ticaret Bakanlığı ile eşgüdümlü şekilde yakından izlemeli ve önlemeli. Ticaret Bakanlığı da enflasyon üreten dış ticaret mevzuatını tekrar ele almalı, gerekli değişiklikleri yapmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı zaruri mallar üzerindeki tüm vergileri düşürmeli. Bunun gibi örnekleri sıralayabiliriz. Merkez Bankası, pansuman değil, ameliyat eder gibi müdahale etti” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin, son faiz artışı kararını “Güçlü bir Merkez Bankası’nın ve onun başkanının bundan öte bir müdahale imkanı yoktur” diye değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, “Merkez Bankası yönetimi daha doğru bir hareketle, önden yüklemeli olarak 200 baz puanlık bir faiz artışıyla yaşanabilecek olumsuzluklara tepkisel değil, proaktif bir hamle yapmış oldu” dedi.

(DHA)

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