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Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

Capital Economics’in kıdemli gelişmekte olan ekonomiler analisti Jason Tuvey, Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' planıyla ilgili 'hayal kırıklığı' yorumunda bulundu.

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Financial Times’ta yer alan Laura Pitel imzalı habere göre, Albayrak’ın açıklamaları karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirten Tuvey, “Berat Albayrak’ın son programı, Merkez Bankası'nın geçen ay gerçekleştirdiği keskin faiz artışının daha geniş yerel ekonomi politikalarıyla destekleneceğine dair umutları bir kez daha suya düşürdü" ifadesini kullandı.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki sunumda Albayrak, 1 Ağustos ve sonrası alınan kredilerin faiz oranlarına yüzde 10 indirim yapılacağını açıklamıştı. Albayrak, kuruluşunun duyurulmasının ardından konuşma sırasında çöken internet sitesi aracılığıyla esnafın da 'enflasyonla mücadele’ye destek verebileceğini belirtmişti.

Birçok ekonomiste göre, Bakan Albayrak’ın açıkladığı ekonomi planı 'sınıfta kaldı'. Türkiye yakın ekonomik tarihinde görülmemiş enflasyon yüzdeleriyle karşı karşıyayken, yeni ekonomik planın etkili olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak Jason Tuvey

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kamu harcamalarından tasarruf yapacaksın akp.Biz mi öğretelim bunu.
Seçime kadar mevsim sonu indirimi..!
sanki süper market yönetiyor indirimle enflasyon mu yenilir ham madde maliyetini düşürürsen olur o iş peki maliyeti nasıl düşüreceksin çok basit üreterek
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