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Ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar vefat etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi Sanasi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar`ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti.

Ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar vefat etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar'ın cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945’te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968’de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ender Yorgancılar İsmet Yorgancılar EBSO

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