Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Beğendik‘in ölüm haberini alan sevenleri ise yasa boğuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Kapıda kuyruk oluyordu

Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.