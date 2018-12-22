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Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

Uluslararası yük taşımacılığı yapan Taha Kargo Dış Tic. AŞ için de konkordato talep edildi. Firma, 2017 yılında TİM verilerine göre Türkiye ihracatında Lojistik Sektöründe 14.sırada bulunuyordu.

Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

Bakırköy Asliye Tic. Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo’nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi. 20 yıl kadar önce temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220’inci sırada yer alıyordu.

Yine 2017 yılında TİM verilerine göre ihracat sıralamasında 70.sırada bulunan Taha Kargo, Türkiye Tekstil ve Hazır giyim sektöründe yük taşımacılığı ihracatında 2.sırada yer alıyordu. 2017 yılında TİM verilerine göre Türkiye ihracatında Lojistik Sektöründe 14.sırada bulunuyordu.

TÜRKİYE’DE 20, IRAK’TA 40 ŞUBE

2014 itibarı ile Türkiye'de 20,Irak'ta 40 şubesi bulunan Taha Lojistik, dış ticaret aracılığı, gümrük işlemleri, mal teslimi-ödeme garantörlüğü, bürokratik işlemler, firma-pazar araştırmaları ve kefalet gibi birçok konuda hizmet veriyor. (Kaynak: Sözcü)

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