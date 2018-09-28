Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

İstanbul’da 45 yıl önce temeli atılan Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri Ahmet Kaşıbeyaz ve Mehmet Murat Kaşıbeyaz için konkordato talep edildi. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesine önceki gün yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte, sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato talep edildi.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre dava başvuru dilekçesinde, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterildi.
Kaşıbeyaz’ın biri Ankara’da 4’ü İstanbul’da olmak üzere 5 restoranı var. Ünlü markanın temeli 45 yıl kadar önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray’da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986’da Florya’da açılan restoran ile arttı.
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.
Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.
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