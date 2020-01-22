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  4. Ünlü pizzacı Türkiye’de ödül aldı

Ünlü pizzacı Türkiye’de ödül aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

New York’ta yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, Türkiye’de ödül aldı.

Ünlü pizzacı Türkiye’de ödül aldı

New York’ta yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, Türkiye’de ödül aldı. Ödül töreninde konuşan Akdeniz, "Bu ödülü annem adına alıyorum ve bütün annelere armağan ediyorum" dedi.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Sontrend & 1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın En’leri Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında iş insanı Hakkı Akdeniz’de vardı.

"Ödülü annem adına alıyorum"
Türkiye’de ilk kez bir ödül almanın mutluluğunu yaşayan Champion Pizza’nın sahibi Akdeniz, Amerika’da Beyaz Saray dahil 30’a yakın ödül aldığını ama bu derece heyecanlanmadığını söyledi. Ödülü annesi adına aldığını belirten Akdeniz, ödülünü bütün annelere de armağan ettiğini ifade etti.
Sanatçıların sahne aldığı tören 3 ayrı mücevher defilesiyle son buldu.

Hakkı Akdeniz kimdir?
Pizza Kralı olarak adını duyuran Hakkı Akdeniz, 13 yaşına kadar Diyarbakır’da ayakkabı boyacılığı yaptı ve lahmacuncuda çalıştı. 2001 yılında ABD’ye gelen Akdeniz, aç ve susuz sokaklarda kaldı. Barınakta tanıştığı evsiz bir Türk kadını, kendisini Adıyamanlı bir restoran sahibinin yanına götürdü ve iş bulmasını sağladı. Yarı borç parayla 2009 yılında küçük bir pizza dükkanı açarak pizza hamuru açma işine yoğunlaşan Akdeniz, pizza dükkanlarının sayısını da 13’e çıkarttı.
Akdeniz, Manhattan’daki evsizler için yardım ağı oluşturdu. Evsizlere giyecek yardımı yapan Pizza kralı, aynı zamanda dükkanlarında artan pizzaları ise çöpe atmayarak, haftanın 6 günü kendisinin de bir dönem kaldığı Bowery Mansion adlı evsizlerin bulunduğu barınağa pizza kutularının içine para koyarak yardım etmeye devam ettiği belirtiliyor.
Akdeniz, Amerika Yardım Meclisi tarafından ’Yılın En İyi İnsanı’ ve ’Yılın Adamı’ ödülüne layık görülmüştü.

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