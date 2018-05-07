Ünlü yatırımcıdan bitcoin uyarısı

ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, yatırımcıları bitcoin konusunda uyardı ve bitcoin bir 'fare zehiri' dedi.

Ünlü ABD'li yatırımcı Warren Buffett, Bitcoin'e yatırım yapmama çağrısı yaparak "Bitcoin muhtemelen bir fare zehiri" dedi.

Sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketinin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Buffett, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırımın büyük risk olduğu yönündeki görüşlerini yineledi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı çıkacağı endişelerine de değinen Buffett, "Bu iki akıllı ülkenin bu kadar aptalca bir şey yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Geçmişte Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Amazon'a yatırım yapmamakla hata ettiğini de kaydeden Buffett, "Google ve Amazon konusunda yanlış kararlar verdim. Bu iki şirket o zamanki seviyenin çok ötesine yükseldiler" ifadelerini kullandı.

Buffett'ın son olarak Apple'daki hisselerini artırması, teknoloji şirketinin hisselerinin hızla yükselmesine yol açmıştı.