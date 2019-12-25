Ürdünlü parlamenter: "Türkiye ekonomik ve siyasi alanda büyük başarı örneği"

İSTANBUL (AA) - Ürdün Parlamentosu İdari Komisyon Başkanı Dr. Ali Halef Hacahce, "Türkiye, ekonomik, siyasi, sosyal ve idari gibi alanlarda büyük başarı örneği gösterdi. Herkes bu tecrübelerden faydalanmak için büyük çaba gösteriyor." dedi. Referans Akademi tarafından insan kaynakları alanındaki değişime ışık tutmak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen "16. Değişimin Parmak İzi Konferansı (Türkiye Organizasyon Komitesi ve İnsan Kaynaklarında Değişimin İzinde Bulunan Bilimsel Komite Konferansı)" başladı. Ürdün, Katar ve Libya gibi 16 Orta Doğu ve Körfez ülkesinin üst düzey yetkilileri ve konunun uzmanlarının katıldığı konferans kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ürdün Parlamentosu İdari Komisyon Başkanı Hacache, bugün insan kaynaklarındaki değişimi ve bu alanda standartların dışına çıkmayı konuşacaklarını söyledi. İnsan hazinesindeki dinamikleri ortaya çıkartarak kurum ve kuruluşların başarıya ulaşmasını sağlayabileceklerini ifade eden Hacache, bu alanda özellikle Orta Doğu'da değişimin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye-Ürdün ilişkilerini değerlendiren Hacache, iki ülke arasındaki ilişkilerin hem liderler hem de halk nezdinde son derece dostane olduğunu vurguladı. Hacache, "Türkiye, ekonomik, siyasi, sosyal ve idari gibi alanlarda büyük başarı örneği gösterdi. Bütün herkes bu tecrübelerden faydalanmak için büyük çaba gösteriyor." dedi. - "Türkiye'nin tecrübelerini Ürdün'e taşımak istiyoruz" Dr. Ali Halef Hacahce, Ürdünlüler nezdinde Türkiye'nin son derece saygın bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Çok sayıda Ürdünlünün Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Ürdünlü yatırımcıların yanı sıra çok sayıda Ürdünlü öğrenci burada eğitim görüyor. Türkiye'nin ekonomi, siyasi, eğitim ve akademi gibi alanlardaki başarılı tecrübelerini Ürdün'e taşımak istiyoruz. Bu konferansta çok sayıda Ürdünlü katılımcı var. Bu, Türkiye'ye karşı duyduğumuz sevginin bir göstergesi. Her uzmanlık alanıyla ilgili buradaki tecrübeleri Ürdün'e taşımak istiyoruz." - "Yatırım fırsatları Ürdün'de anlatılmalı" Ürdün Parlamentosu İdari Komisyon Başkanı Hacache, Türkiye ile Ürdün arasındaki karşılıklı yatırımları artırmanın önemine işaret ederek, özellikle Ürdün'den Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler bulunduğunu söyledi.

Bu kişiler için bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Hacache, Amman'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılması gerektiğini söyledi. Hacache, "Yani Türkiye'ye gelmeden önce buradaki fırsatlar hakkında bilgi verilmeli, yatırımcılar bu konulardan haberdar olmalı. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği bu konuda daha da aktif olmalı. Dönemsel olarak ikili ticaret konferansları gerçekleştirilmeli. Ticaret ve sanayi odaları bu etkinlikleri düzenlemeli. Büyükelçilikte bir bölüm sadece Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlatmalı." diye konuştu. Hacache, bürokratik işlemlerin daha da kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının anlatılması ve birebir ilgi gösterilmesi halinde yatırımların ciddi şekilde artacağını vurguladı. - "Türkiye, tüm baskılara rağmen ekonomide önemli mesafe katetti" Bahreyn Krallığı Danışma Meclisi Enformasyon Maliye ve İnsan Kaynakları Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmed Abdullah Nasır da zirvede 4 gün boyunca insan kaynaklarındaki değişimin ele alınacağını belirterek, teknoloji geliştikçe bu alanda da ciddi değişimler yaşandığını kaydetti.

Gelecek neslin bu değişime hazır olması gerektiğini aktaran Nasır, bu ve benzeri etkinliklerle değişimi yakalayabileceklerini söyledi. Türkiye'nin Arap ülkelerine kıyasla insan kaynaklarında daha iyi noktada olduğunu vurgulayan Nasır, bu alanda Türkiye'den öğrenecekleri şeyler olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda ciddi ilerleme sağladığını kaydeden Nasır, "Türkiye'nin bütün baskılara rağmen ekonomide önemli mesafeler katettiğini, iyi durumda olduğunu görüyoruz." dedi. - Orta Doğu insan kaynakları zirvesi İstanbul'da Referans Akademi Genel Müdürü Ahmed el-Taweel, etkinliğin bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini hatırlatarak, organizasyonda insan kaynaklarının öneminin ele alınacağını söyledi. Bu etkinliği nerede düzenleyeceklerine ilişkin epey düşündüklerini dile getiren Taweel, "Türk-Arap dostluğunu pekiştirmek ve ilişkileri üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla etkinliğimizi İstanbul'da yapmayı kararlaştırdık." dedi. Taweel, insan kaynaklarındaki değişimin son yıllarda hızlandığını vurgulayarak, konferansın, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin bu değişime ayak uydurmasına katkı sunacağını vurguladı.