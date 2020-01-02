FİNANS
  4. Üreticilerden ’Tarım Kredi’ye faiz tepkisi

Üreticilerden ’Tarım Kredi’ye faiz tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, traktörlerle Tarım Kredi Kooperatifi önüne gelerek toplandılar.

Samsun’un Bafra ilçesinde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.
Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, traktörlerle Tarım Kredi Kooperatifi önüne gelerek toplandılar. Toplanan üyeler, kooperatif ile yapılan kredi anlaşmalarında çiftçilerin birbirlerine kefil edilip borcu olmayan çiftçilerin dahi kefillik nedeniyle zor duruma düştüğünü öne sürdüler. Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin 2017 yılına kadar düzgün çalıştığını, 2018 yılında alınan karar ile çiftçilere faiz değişkenliği ve kaynak kullanım katılım payı alınarak kredi verildiğini belirterek, bu durumun kendilerini zor duruma düşürdüğünü ileri sürdü.

Kooperatif üyesi Ziraat Mühendisi Mesut Balta, “Tarım Kredi Kooperatifinin yapmış olduğu faiz değişkenliği ve kaynak kullanım katılım payı altında köylülerden aldığı ekstra ücretlere karşılık ortakların toplanıp bir şekilde seslerini duyurma çabası. Daha önceden çektiğimiz kredilerin faizleri yüzde 8 ila 12 arasında değişkenlik gösterirken, 2018’in Kasım ayında aldıkları kararla faiz değişkenliği yüzde 30 ila 32 arasına çıkarttılar. Ama bu kağıt üzerindeki faizler üzerine kaynak kullanım payı ve bunun kârı eklendiğinde ortalama 1 kişinin 10 liraya aldığı ücreti 1 yıl sonra 18 lira, 20 liraya denk gelen ürünler olarak ödüyor. Daha önce taksit taksit alınan 12 bin liraya 1 ineğin faiziyle 14 bin lira olarak ödeneceğini söyleyen kurumumuz şu anda 24 bin lira ödenmesine rağmen 8 bin lira daha borcu kaldığı söyleniyor. Çiftçilerin de bu durum karşısında yapılandırma talebi var" dedi.
Mesut Balta sözlerinin devamında, "5 yıldan beri Tarım Kredi ile çalışıyoruz. Yalnız 2018’de bunlar bir kararname çıkarttılar. Değişken faiz adı altında. Bu faizlerden yana biz çok mağduruz. Aldığımız tarım aleti, aldığımız parayı 3’e 4’e katlar hale geldi. Biz bunun altında çok ezildik. Benim burada sermayem 70 bin lira. 70 bin liralık kredim var burada, 56 dönüm ipotekli tapum var. Ben burayı ödedim diyorum ki; 3 buçuk dönüm ayrı bir tapum var ben onu almam lazım diyorum, ’yok kefillerin de ödeyecekler.’ Biz bu yüzden çok mağduruz. Yetkililerden buna bir el atılmasını istiyoruz. Bu kadar faiz olmaz" diye konuştu.
Arif Koç ise şunları söyledi: "Tarım Kredi Kooperatifindeki sorunlarımız; faizlerin çok yüksek olması. Yüksek oluşundan dolayı kefillerle birlikte zor durumda kalmamız, tekrar ürün alamamamız. Bizim bir malı 100 bin liraya aldığımızda, 110 bin lira öder gibi düşünürken 160 bin lira ödemek durumuna gelmemiz ve bir çıkmaza girdiğimizden dolayı bu sorunlar arttı. Biz devletimizden faizlerin indirilmesini, zor durumda olan çiftçilerin yapılandırılmasını talep ediyoruz. Çiftçiler birbirlerine kefil olduklarından dolayı normal bankalardan artık kredi de kullanamaz duruma gelmiştir. 3 kişi bir yere bağlı hep kefil, 3 katı ipotek verdiğimiz halde çıkmazdayız. Devletimizden yapılandırma, faizin indirilmesi ve sabit faiz politikasının gelmesini istiyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi önünden olaysız bir şekilde ayrıldılar.

KAYNAK:İHA

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimiResmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi
Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdırMobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Tarım Kredi Kooperatifi tarımsal kredi

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

Vali Karaloğlu’ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108"

Vali Karaloğlu’ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.