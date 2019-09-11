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Üreticisi şokta! Son yılların en kaliteli ürününü yetişti, inciri alan satan yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Dünyanın kuru incir üretim merkezi konumundaki Aydın’da bu yıl son yılların en kaliteli inciri hasat edildi. Geçen yıl kalite düşük olmasına rağmen yoğun ilgi gören incire, bu yıl yüksek kaliteye rağmen alıcı çıkmadı. Yaşanan durumun tamamen üreticiyi sindirmeye yönelik bir oyun olduğunu düşündüklerini belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, incir üreticisine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Üreticisi şokta! Son yılların en kaliteli ürününü yetişti, inciri alan satan yok

İncir üreticisinin geçen yıl doğal sebeplerden dolayı zor bir sezon yaşadığını, bu yıl ise suni sebeplerle sıkıntıya düşürülmek istendiğini savunan Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Hasat sezonu sona ermek üzere. Depolarda incir doldu. Ancak incir alan yok. Dünyada rakipsiz olduğumuz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adı bir sureyle anılan incir üzerinde oyun oynandığını düşünüyoruz. Bu kalitede incir yakın zamanda yetişmedi. İncir ihracatı ile ilgili önemli bağlantıların olduğunu da duyuyoruz. Ancak ihracatçıların yetiştiriciden ürün alımı yapmamasına anlam veremiyoruz” diyerek gerek Tarım Bakanlığı’ndan gerekse Hükümetten soruna çözümü için yardım beklediklerini söyledi.

'2 HAFTA SONRA İHRACATI BAŞLAYACAK'

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, incir hasadının başladığı Eylül ayının başında yapılan açıklamaya göre; 26 Eylül 2019 tarihinde ilk ihracatın başlayacağını kaydeden Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “İhracatın başlamasına 2 haftadan az bir süre kaldı. Ancak ne hikmetse incir alan yok. Yaşanan bu olumsuzluğun sadece incir üreticisine değil ülke ekonomisine de ciddi bir zararı olur. Cennet meyvesi, Hristiyanların Noel sofralarının vazgeçilmezi, kuru incir Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu bir ürün. Sezon başında yapılan toplantıda Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu’nun önerdiği 26 Eylül 2019 Perşembe gününü ilk ihraç tarihi olarak kabul edilmişti. Buna rağmen halen üreticiden ürün alınmaması akıllara değişik sorular getirmeye başladı” diye konuştu.

GEÇEN SEZON 220 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in 2 hafta önce yaptığı açıklamaya göre; 2018/19 sezonunda kuru incirin 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 57 bin ton karşılığı 220 milyon dolar olduğunu hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Aynı toplantıdaki açıklamada ‘Paniğe gerek yok 150 bin ton kuru incir olsa satarız’ denilmişti. Üreticiler olarak biz en kaliteli ürünü ürettik. Şimdi karşılığını bekliyoruz. Bir incir bahçeden sofraya ulaşıncaya kadar en az 30 kez elden geçiyor. Yaklaşık 35-40 derece sıcakta büyük umutlarla üretim yapan çiftçinin alın terine sahip çıkılmalıdır” diyerek tüm yetkilileri incir üreticisini sahip çıkmaya çağırdı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
incir ihracat üretici

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