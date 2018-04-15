FİNANS

Üsküdar'da vatandaşlara seslenen Erdoğan: Bizi kur ile kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Eyy finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur ile kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız." dedi

Üsküdar'da vatandaşlara seslenen Erdoğan: Bizi kur ile kalkıp tehdit etmeyin, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz. İhalesi var. Bizi bölemeyecekler. Biz Doğulu-Batılı biye bir ayrım yapmıyuz. Bayrağımıza ise asla laf söyletmeyiz. Tek vatan, böldürmeyiz. Cudi'de, Tendürek'te Gabar'da tepelerine indik, inlerine girdik. İnsansız hava araçlarımızı biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, kapılarından gönderiyorlardı, şimdi biz yapıyoruz. Nereden nereye? Yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e düştü. " dedi.

ERDOĞAN'DAN SERT ÇIKIŞ: BUNA MÜSAADE ETMEYİZ

Erdoğan, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsınız avucunuzu ama buradan bir şey daha söylüyorum; ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bak bu kadar açık söylüyorum. Çünkü bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale, adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var, her türlü desteği veririz" ifadesini kullandı.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
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