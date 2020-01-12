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  4. UTİB, "Heimtextil Frankfurt Fuarı"na 290 Türk firmasıyla milli katılım sağladı

UTİB, "Heimtextil Frankfurt Fuarı"na 290 Türk firmasıyla milli katılım sağladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "(Tekstilde) Almanya'ya ihracat yapan ülkelere baktığımızda Çin yüzde 25'lik pazar payıyla ilk sırada, Türkiye de yüzde 15 ile ikinci sırada yer alıyor"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) milli katılım organizasyonu düzenlediği, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmalarından biri kabul edilen "Heimtextil Frankfurt Fuarı"nda Türk firmaları, Ar-Ge, tasarım ve marka gücüyle ilgi gördü.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ocak'ta Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen fuara 290 Türk firması ile milli katılım sağlayan UTİB, Türk tekstilinin yenilikçi ve fark yaratan tasarımlarını dünyaya tanıttı.

Ev ve mekan tekstillerinde dünya trendlerini ve tasarımlarını belirleyebilecek geniş ürün gamının yanı sıra son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri de tanıtan Türk tekstil firmaları, dünyanın dört bir yanından fuara katılan ziyaretçi, katılımcı ve alıcılarla bir araya gelerek dekoratif kumaşlardan perdelere, mobilya kumaşlarından halı ve döşemelere, yastık kılıflarından yatak ve masa örtülerine, havlulardan banyo paspası, halı ve perdelerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu tanıtma fırsatını da yakaladı.

Türk firmaların trend ürünlerinin yanı sıra sürdürülebilir tekstil ürünlerinin yer aldığı UTİB etkinlik alanında Digital Artist Kerim Dündar ve 3D Generalist Ege Irmak'ın, Türk tekstilinin tasarım, üretim ve trend belirleme kabiliyetini aktarmanın yanında özgün tavrı ve söylemiyle yaşamla iç içe bir denge kuran ve doğaya yeniden bağlanan bir ipin sürdürülebilir bir kumaşa dönüşüm hikayesini anlatan "Fabrictale" adlı eseri de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Almanya'nın 83 milyon nüfusu ve yıllık 1 trilyon doları aşan ihracat performansıyla ABD ve Japonya ile dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkelerinden biri olduğunu aktardı.

Almanya'nın, yüksek alım gücüyle Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli pazarları arasında bulunduğunu vurgulayan Engin, "Almanya'nın 2018 yılında tekstil ithalatı 9,4 milyar dolar, mekan tekstilleri ithalatı da 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya ihracat yapan ülkelere baktığımızda Çin yüzde 25'lik pazar payıyla ilk sırada, Türkiye de yüzde 15 ile ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizin Almanya'ya yaptığı tekstil ihracatı ise 456 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Engin, Türkiye'nin ev tekstili sektörü için ihracat değeri bakımından en büyük pazarının Almanya olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, tekstilde Almanya pazarının en büyük ikinci tedarikçisi olmayı sürdürdüğüne değinen Engin, "Bu sebeple Heimtextil Frankfurt Fuarı'nı oldukça önemsiyoruz ancak şunu da belirtmek isterim ki Heimtextil sadece Almanya pazarına erişim için değil, dünya pazarlarına erişim için de en önemli fuardır. Avrupa'nın bu sektördeki tüm oyuncuları bu fuarı ziyaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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