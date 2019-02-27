FİNANS

Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetimininin yapıldığını belirterek, "Bu ürünlerin 21 bin 729’unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz çıkan ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık. 199 ürün hakkında güvensizlik kararı verdik ve bunları piyasadan toplattık. " dedi.

Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

Varank, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen güvensiz ürünlerin hem tüketiciler hem de üreticiler açısından problem oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan denetimlerin ürünlerin piyasadan toplatılmasının yanı sıra, yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruduğuna dikkati çeken Varank, piyasa gözetimi ve denetiminin bakanlığın en önemli faaliyetleri arasında bulunduğunu söyledi.

Varank, Avrupa Birliği'ndeki 30 direktifin 20'sinden doğrudan sorumlu olduklarına işaret ederek, "Dolayısıyla ülkemizde en çok ürün grubunun denetimini bakanlık olarak biz yapıyoruz. Asansörlerden elektrikli araçlara, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinalardan gaz yakan cihazlara kadar birçok ürünün güvenli olup olmadığını tespit ediyoruz. Güvenli olmayan ürünleri piyasadan toplatıyoruz." diye konuştu.

199 ÜRÜN PİYASADAN TOPLATILDI

Bakanlıkta piyasa gözetimi ve denetimine 2019'da test maliyetleri hariç ayrılan bütçe tutarının 168 milyon lira olduğunu belirten Varank, bakanlığın 81 ildeki müdürlüklerinde bin 300 uzman personelin bulunduğunu kaydetti.

Tecrübe birikimi, gelişen teknolojiler ve yeni ihtiyaçları da dikkate alarak stratejilerini güncellediklerini anlatan Varank, denetimlerde nicelik artışının yanı sıra nitelik artışını da önemsediklerini vurguladı.

Varank, geçen yıl ürün denetimi konusunda yapılan çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"63 bin 820 ürünün denetimini yaptık, bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz çıkan ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık. 199 ürün hakkında güvensizlik kararı verdik ve bunları piyasadan toplattık. Bu kapsamda elektrikli ürünler ilk sırayı aldı. Denetlediğimiz ürünlerin yarısını ithal ürünler oluşturdu. Yasal metroloji alanında 1 milyon 300 bin adet ölçü aletinin muayene ve denetimini yaptık. Hazır ambalajlı mamullere ilişkin 3 bin 412 denetim yaptık."

KAYNAK:AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ticaret Bakanlığı para cezası

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