Uygunsuz ürünlere 11 milyon lira ceza

Varank, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen güvensiz ürünlerin hem tüketiciler hem de üreticiler açısından problem oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan denetimlerin ürünlerin piyasadan toplatılmasının yanı sıra, yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruduğuna dikkati çeken Varank, piyasa gözetimi ve denetiminin bakanlığın en önemli faaliyetleri arasında bulunduğunu söyledi.

Varank, Avrupa Birliği'ndeki 30 direktifin 20'sinden doğrudan sorumlu olduklarına işaret ederek, "Dolayısıyla ülkemizde en çok ürün grubunun denetimini bakanlık olarak biz yapıyoruz. Asansörlerden elektrikli araçlara, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinalardan gaz yakan cihazlara kadar birçok ürünün güvenli olup olmadığını tespit ediyoruz. Güvenli olmayan ürünleri piyasadan toplatıyoruz." diye konuştu.