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Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yeni geliştirilen cihaz ile tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvılarına ihtiyaç duyulmadan 5 dakikada sıfır hata ile nefesten alkol ve uyuşturucu madde testi yapılabiliyor. Cihazın başta trafik denetimleri olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardımcı olması bekleniyor.

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde ve alkol kullanımının tespitinde hata payı yüksek olan ve zaman kaybına yol açan yöntemler tarih oluyor. Yeni geliştirilen bir cihaz ile artık tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvılarına ihtiyaç duyulmadan ve hastaneye gidilmesine gerek kalmadan 5 dakikada nefesten alkol ve uyuşturucu madde testi yapılabiliyor.
Geliştirilen cihaz sıfır hata oranı ile çalışırken kullanılan maddenin tespitinde yanılmalara sebep olabilecek yiyecek, içecek ve ilaçlardan etkilenmiyor. Esrar ve alkol testlerini bir arada yapabilen cihaz sonuçları 5 dakika içinde veriyor. Çıkan sonuçlar aynı anda emniyet merkezlerine otomatik olarak gönderiliyor. Otomatik soğutma ve ısıtma sistemine sahip olup her türlü hava şartında kullanılabilen cihazın başta trafik denetimleri olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardımcı olması bekleniyor.

“Dünyadaki uyuşturucu test sistemini tamamen değiştiren bir ürün”

Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek ise cihazdaki en önemli özelliğin vücut sıvısına gerek duymadan nefes ile alkol ve esrar testi yapması olduğunu söyledi. Ayçiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetimiz uyuşturucuyla mücadelede gerçekten ciddi ve hummalı çalışmalar yürütüyor. Biz de bir taraftan bu illetle mücadelede grubumuz olarak bir nebze de olsa nasıl katkıda bulunabiliriz diye çok uzun zamandır gerekli temasları yürütüyoruz ve dünyadaki teknolojileri takip ediyoruz. Az önce sizlere tanıtımını yaptığım ürün dünyadaki uyuşturucu test sistemini tamamen değiştiren bir ürün. En önemli özelliği herhangi bir vücut sıvısına yani tükürük, kan, idrar olsun ki zaten yol kenarında tükürükle yapılır böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bu cihaz herhangi bir konfirmasyon testine ihtiyaç duymuyor. Yani siz vatandaşa uyuşturucu testini yaptıktan sonra doğrulanması için herhangi bir laboratuvara veya adli tıp kurumuna gönderme gibi bir durumunuz olmuyor”.

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“5 dakikada bu testin alkol ile birlikte esrar sonucunu alabiliyorsunuz”

Cihazın alkol ve esrar testini bir arada yaptığını belirten CEO Sertan Ayçiçek, test sonucunun 5 dakikada alındığını kaydederek, “Bir taraftan tükürük testleri yiyeceklerden, antibiyotiklerden veya çeşitli ilaçlardan etkilenirken cihazımız nefes ile çalıştığı için böyle bir etkilenme durumu da mevzu bahis değil. En büyük avantajlardan bir tanesi alkol ve esrar testini bir arada yapıyor ki maalesef esrar ülkemizde en yoğun olarak tüketilen bir uyuşturucu maddesi. İnşallah bu cihaz bir taraftan caydırıcı niteliğiyle ailelerin içini rahatlatır ve kolluk kuvvetlerimiz için otokontrol mekanizmasını daha güçlendirecek sebeplere yol açar. 5 dakika süre içerisinde bu testin alkol ile birlikte esrar sonucunu alabiliyorsunuz” dedi.

“Ülkemiz için faydalı bir şey yaptığımıza inanıyoruz”

Cihazın Türkiye pazarına arz edilmesinde öncü rol oynayan Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, cihazın Türkiye için faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Elimizden gelen katkıyı Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bundan önce de projemizi sunmuştuk. Yeni projelerimiz de var. Topluma baktığınız zaman kısacası gençlerimiz sokaklarda harap oluyor. Okul önlerinde bilhassa uyuşturucu kullanımı 11 yaşına kadar düştü. Toplum olarak bunlara sahip çıkmak zorundayız, bizler sahip çıkmazsak yarın bu ülkeyi kimlere emanet edeceğiz. Onun için bu konuda her vatandaşın duyarlı olması gerekiyor. Artık analar ağlamasın, ocaklar sönmesin. Son teknolojiyle donatılmış yeni cihazımız geldi; alkol ve esrar testi yapıyor. Bu testleri artık eskisi gibi gidip hastanelerde yapmıyorsunuz. 5 dakika içerisinde kullanılan bütün maddeler o anda tespit edilebiliyor. Bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Ülkemiz için faydalı bir şey yaptığımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
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