Uzakdoğulu 16 milyon ithal ürüne ret

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlık olarak geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, "1,3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde." dedi.

Zeybekci yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının ithalatta 17 Temmuz 2017'den bu yana çok daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğünü söyledi.

Belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı laboratuvar testlerine de başlandığına işaret eden Zeybekci, bu uygulamayla oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi.

Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına dikkati çeken Zeybekci, testlerde gerek kamu gerekse özel sektör laboratuvarlarının etkin kullanıldığını dile getirdi.

Zeybekci, geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"150 milyon adet ürünün 86 milyonu oyuncak, 37 milyonu elektrikli cihaz, 8 milyonu ayakkabı, 5,3 milyonu iş eldiveni, 1,2 milyonu cep telefonlarından oluşuyor. Bunlardan 1,3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017 yılında ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde."

"300 BİN AMPUL TRANSİT GÖNDERİLDİ"

Başta aydınlatma cihazları ve oyuncaklar olmak üzere elektrikli cihazlara yönelik testlerde en büyük güvensizliğin adaptörlerle tasarruflu ampullerde görüldüğüne işaret eden Zeybekci, ana cihaza uygun olmayan veya gerekli güvenlik şartlarını taşımayan adaptörlerin, ana ürün güvenli olsa bile, birlikte satıldıkları ürünleri tehlikeli hale getirebildiğini söyledi.

Zeybekci, ampullerde duy testlerinde dahi olumsuzluğa rastlandığına dikkati çekerek, "Bu ürünlerin elektrik çarpmasına, hatta yangına yol açma ihtimali söz konusu. Bu sebeplerle yeni dönemde adaptörler ve aydınlatma cihazları çok daha sıkı denetlenecek." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Uzakdoğu menşeli ürünlerin üzerinde her türlü güvenlik işareti olmasına ve ürün beraberinde güvenlik testlerinin üretim esnasında yapılmış olduğunu gösteren belgeler sunulmasına rağmen, laboratuvara giden birçok ürünün güvenlik testlerinden geçemediğini bildirdi.

"BAŞKA ÜLKELERE TRANSİT GÖNDERİLİYOR"

Bakanlığının denetimleri neticesinde son dönemde ucuz ve kalitesiz ürün ithalatının azaldığına, hatta yurda girmesine izin verilmeyen ürünlerin gümrüklerden başka ülkelere transit gönderildiğine şahit olduklarını ifade eden Zeybekci, "Sadece bir örnek vermek gerekirse, son dönemde gümrüğe getirilen ancak Ekonomi Bakanlığının denetimini aşamayacağı anlaşılan 300 bin adet ampul başka ülkelere transit gönderilmiştir." dedi.

Zeybekci, testlerin başladığı dönemde gümrüklerde aşırı yoğunluk yaşanmakla birlikte Ekonomi Bakanlığının kararlı duruşuyla uygulamanın zamanla oturduğunu ve ithalata belli bir disiplin getirildiğini belirterek, "Bakanlığımız, sıkı ithalat denetimleri politikasıyla vatandaşlarımızın hem güvenli ve kaliteli ürün kullanmasını sağlamaya hem de yerli üreticimizi özellikle Uzakdoğu menşeli kalitesiz ürünlerin haksız rekabetinden korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.