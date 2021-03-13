Uzaktan çalışma yönetmeliği iş yaşamını olumlu etkileyecek! Koşulları yazılı hale getiriliyor

Çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açması öngörülen uzaktan çalışma yönetmeliği yayınlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, uzaktan çalışmaya geçiş koşulları hakkında bilgiler vererek, işveren ve işçilere tanınan haklarla ilgili açıklamalar yaptı. Uzaktan çalışmanın iş hayatında uzun süredir bulunduğunu fakat bunun nasıl düzenleneceği ile ilgili bir yönetmeliğin olmadığını kaydeden Ete, uzaktan ya da iş yeri dışında bir yerde çalışmanın İş Kanunu'nda yaygın bir uygulama olmadığını dile getirdi.

İŞVEREN İSTERSE ÇALIŞANI UZAKTAN ÇALIŞTIRABİLECEK

Uzaktan çalışmanın pandemiyle birlikte herkesin hayatına girdiğini ifade eden Ete, "Artık sadece iş yerlerimizde değil, evde uzaktan çalışma şeklinde de iş hayatını devam ettiriyoruz. Bu yönetmelik ile bu çalışmanın nasıl olacağıyla ilgili genel kurallar belirlendi. Uzaktan çalışma için artık işveren, pandemiyi zorlayıcı sebep olarak kabul ettiği için isterse çalışanını bundan sonra uzaktan çalıştırabilecek. Bu çalışmayla birlikte işverenin işçinin çalışma şartları için gerekli olan araç, doküman, evrak ya da teknik alt yapıyı sözleşmeye de dökerek işçiye davette bulunması gerekiyor. Eğer evden ya da iş yeri dışında bir yerde çalışma söz konusuysa, şartların tamamının yeni bir sözleşmeyle kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü sonraki anlaşmazlıklarda bu sözleşmeler gündeme gelecek" dedi. Ete,şunları söyledi: