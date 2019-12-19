Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı

Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönemde açılamadan satışa çıkarıldı. Grubun mal varlığına el koyulması sonrasında bu otel de TMSF'ye devroldu. Lüks otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı. Aradan geçen yıllarda otelin dış yüzeyi, hava şartları nedeniyle tahrip oldu. Tüm camları kırılan otelin içindeki eşyalar ise yağmalandı.

GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKTI

Saklıkent Kayak Merkezi'nin canlandırılması ve sorunların çözümüne yönelik ilki 3 yıl önce Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, atıl durumdaki otel de gündeme geldi. O dönem oteli inceleyen Vali Karaloğlu, camlarının neredeyse tamamen kırıldığını, içindeki eşyaların kaybolduğunu ve iç kısmındaki yapılara da ciddi ölçüde zarar verildiğini gördü. Milli servetin içler acısı durumda olduğunu belirten Karaloğlu, otelin hizmete açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

VALİ AÇIKLADI: MİLLİ EMLAK SATIŞINI YAPTI

Kepez Elektrik'le beraber Uzan Grubu'ndan TMSF'ye, TMSF'den TEDAŞ'a sonra da mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otelin, Milli Emlak tarafından şirkete satıldığı açıklandı. Bu yıl 3'üncüsü yapılan Saklıkent Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Orayı ilk sene geldiğimizde ziyaret etmiş ve üzülmüştük. Bir kamu malı, kamu değeri perişan duruyordu. Şimdi sahipleri var. İnşallah gelecek sene geldiğimizde orayı değişmiş, dönüşmüş, kente ve ülkeye değer katan bir tesis olarak görmüş oluruz" dedi.