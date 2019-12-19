FİNANS

Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) el koyulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı. Oteli alan firmanın yetkilisi, gelecek kış döneminde hizmete açılacağını söyledi. Saklıkent'te yıllardır yarım kalan otel inşaatı da tamamlandı. Otele bu yıl ilk kez müşteri alınacak.

Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönemde açılamadan satışa çıkarıldı. Grubun mal varlığına el koyulması sonrasında bu otel de TMSF'ye devroldu. Lüks otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı. Aradan geçen yıllarda otelin dış yüzeyi, hava şartları nedeniyle tahrip oldu. Tüm camları kırılan otelin içindeki eşyalar ise yağmalandı.

GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKTI

Saklıkent Kayak Merkezi'nin canlandırılması ve sorunların çözümüne yönelik ilki 3 yıl önce Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, atıl durumdaki otel de gündeme geldi. O dönem oteli inceleyen Vali Karaloğlu, camlarının neredeyse tamamen kırıldığını, içindeki eşyaların kaybolduğunu ve iç kısmındaki yapılara da ciddi ölçüde zarar verildiğini gördü. Milli servetin içler acısı durumda olduğunu belirten Karaloğlu, otelin hizmete açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

VALİ AÇIKLADI: MİLLİ EMLAK SATIŞINI YAPTI

Kepez Elektrik'le beraber Uzan Grubu'ndan TMSF'ye, TMSF'den TEDAŞ'a sonra da mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otelin, Milli Emlak tarafından şirkete satıldığı açıklandı. Bu yıl 3'üncüsü yapılan Saklıkent Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Orayı ilk sene geldiğimizde ziyaret etmiş ve üzülmüştük. Bir kamu malı, kamu değeri perişan duruyordu. Şimdi sahipleri var. İnşallah gelecek sene geldiğimizde orayı değişmiş, dönüşmüş, kente ve ülkeye değer katan bir tesis olarak görmüş oluruz" dedi.

'SENEYE AÇACAĞIZ'

Bu yıl Milli Emlak'tan oteli satın alan HEX Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çetin, küçük tesis alarak, bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtti. Çetin, kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlattı. Turizm sektörüyle istişare halinde çalıştıklarını kaydeden Çetin, gelecek kış sezonu için otelin yenilenerek, hizmete açılacağı yönünde Vali Karaloğlu'na söz verdi. Saklıkent bölgesine girdiklerini ve çok sevdiklerini söyleyen Çetin, "Maalesef bina çok kötü durumdaydı, atıl bir şekilde bekletilmiş, çok eskimiş. Bölgede sadece mevcut yapıyla değil ekstra arazi yatırımımız da oldu. Onunla birlikte bütüncül bir proje yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

BİNA TAMEMEN YENİLENECEK

Bölgede yılın 12 ayı turizm yapılabilecek proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Çetin, "İnşallah bölgeye, Antalya ve turizmine güzel bir tesis kazandırmış oluruz. Binada çok büyük değişiklik düşünmüyoruz ama komple revize edeceğiz. Her şeyini yenileneceğiz ve çalışır bir vaziyete getireceğiz. 22 odalı, büyütme şansımız yok, mevcut haliyle nasıl yenilenebilir onun üzerinde çalışacağız. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Yatırım planımızda sadece bu tesisin önümüzdeki yıl hizmete girmesi mümkün. 2020'de ilk kar sezonunda açmış olmayı umut ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz" dedi.

Satış sonrasında yatırımcı firma tarafından kırılan tüm camları yenilenen ve dışarıdan müdahalenin engellediği, atıl durumdaki otel, toplam 3 bin 567 metrekarelik arazide, 555 metrekare üzerinde yer alıyor.

DİĞER OTEL DE BU YIL HİZMETE GİRDİ

Saklıkent'te yıllardır inşaatı yarım kalan otel de tamamlandı. Kaan Karakaya'ya ait otelde, bu yıl ilk kez 28 Aralık itibarıyla müşteri alımına başlanacak. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet, tamamlanan otelde incelemelerde bulundu. Karaloğlu, "Bu sene Saklıkent'e gelenlere hizmet edecek bir otelimiz de oldu" diye konuştu.

Otel sahibi Karakaya ise 'Saklıkent Mountain Resort' adını verdikleri otelin hizmete açılan ilk bölümünün toplam 42 oda, 126 yataktan oluştuğunu söyledi. Karakaya, ikinci bölümün de gelecek sezon hizmete alınacağını, toplam 90 oda, 270 yatak kapasite planlandığını söyledi.

KAYNAK:DHA

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Uzan Grubu Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu otel

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sanırım kendi de yakında döner. İktidarın hedef aldıklarına sallamakla kendini affettirmiş olabilir.Hatta erken seçim falan olursa ikinci Osman Öcalan faciası olarak TV lerde muhalefete salvo yapabilir....
Bu kadar cem uzan haberi yoğunlaşınca yine devreye girip yine bir dümenle bir dolap yapıp kaçıp gidecek gibi hisse kapıldım şuan.
2003 den bu yana görev aln hükümet Türk iş adamlarının mallarını yağmalayıp yandaşlara, fetöye ve Katarlılara sattı. Ülkenin dört bir yanını pazarladı Allah Türk milletinin yardımcısı olsun...
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