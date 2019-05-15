Uzel fabrikası 223 milyon 700 bin TL'ye satıldı

Dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.

Rami'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi bugün İstanbul 1. İflas Müdürlüğü'nde saat 14.00'de ihaleye çıktı. İhale saatine kadar satışa kimse teminat yatırmadı. İhalenin bitimine dakikalar kala alacaklılar arasında bulunan Vera Varlık Yönetim A.Ş. 223 milyon 700 bin TL ile açık arttırmaya katıldı. Vera Varlık'tan başka katılım olmayınca 93 buçuk dönümlük arazinin satışı yıllar sonra gerçekleşmiş oldu. Fabrika kapandıktan sonra bin işçi tazminatını almamıştı. Tazminatlarını alamayan çok sayıda işçi de satışın sonucunu merakla bekledi.

KAYNAK:DHA

