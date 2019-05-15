FİNANS

Uzel fabrikası 223 milyon 700 bin TL'ye satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Rami'de 93,5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazisi 1. İflas Müdürlüğü'nde bugün gerçekleşen ihalde 223 milyon 700 bin TL, ipotek alacaklısı Vera Varlık tarafından satın alındı. Tazminatlarını alamayan çok sayıda işçi de satışın sonucunu merakla bekledi.

Uzel fabrikası 223 milyon 700 bin TL'ye satıldı

Dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.

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Rami'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi bugün İstanbul 1. İflas Müdürlüğü'nde saat 14.00'de ihaleye çıktı. İhale saatine kadar satışa kimse teminat yatırmadı. İhalenin bitimine dakikalar kala alacaklılar arasında bulunan Vera Varlık Yönetim A.Ş. 223 milyon 700 bin TL ile açık arttırmaya katıldı. Vera Varlık'tan başka katılım olmayınca 93 buçuk dönümlük arazinin satışı yıllar sonra gerçekleşmiş oldu. Fabrika kapandıktan sonra bin işçi tazminatını almamıştı. Tazminatlarını alamayan çok sayıda işçi de satışın sonucunu merakla bekledi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Uzel Makine Traktör Fabrikası ihale iflas

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Damat ekonominin iyi oldugunu sallıyor sağda solda al sana ekonomi tüm degerler iflas ediyor yada satılıyor
35 milyon dolar camii yapilmis yurt disinda (uzel)fabrikaya yatirilsaydi keske bin kisinin isi olurdu.
@murat_ist77 35milyon dolar cami ye gidecek olan insanlardan okadar oy demek ama bin kişinin işi olursa refah bir şekilde yaşarlar buda kimseye boyun eğmeyecekleri anlamına gelir oylarını istediklerine verirler bu gün iktidar herkesin ümüğünü vegeçimini kısarak terbiye etmeye çalışıp kendine bağlamaya çalışıyor ... bu tür sonuçlarla dahaçok karşılaşacağız ...
93.5 donum .. mizrak cuvala sigmis.. anladiniz onu.. saygilar..
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