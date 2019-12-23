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'Uzman Eller Projesi'nde hibe başvuruları bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği için başvurular bugün başlıyor.

'Uzman Eller Projesi'nde hibe başvuruları bugün başlıyor

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uzman Eller Projesi'yle söz konusu sektörlerde girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde, pilot il seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe desteği sağlanacak.

Bu destek, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, ilgili okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden bügünden itibaren yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek.

Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

HİBE DESTEĞİNE ÜRETİCEDEN OLUMLU TEPKİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarıma verilen desteklerin üreticileri ayakta tuttuğunu söyledi.

Hibe desteğinin genç çiftçileri teşvik edeceğini ve tarıma faydalı olacağını dile getiren Çelik, "Türkiye'nin geleceği olan küçükbaş hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyenler için 100 bin liraya kadar olan hibe bizi sevindirdi. Bu hayvan sayısının artmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Çelik, şu an için 4 il için verilen desteğin tüm illere yayılması gerektiğine de işaret etti.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da kendi sektörlerinde mühendislerin istihdamı ile ilgili sorunlar bulunduğunu belirterek, "100 bin liraya kadar verilecek hibeler, sektördeki uzman su ürünleri mühendislerinin istedikleri uygun alanlarda iş kurabilmelerine imkan sağlayacaktır. Bu durum sektörümüz açısından umut vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kırsal kalkınma destekleri Kırsal kalkınma Tarım ve Orman Bakanlığı

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