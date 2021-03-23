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Uzmandan gram altın için '600 lira olabilir' yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 17:51 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki sunumuna ve ABD tahvil ihalesine odaklanmasıyla düştü. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişi takip ediyor. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için yaptığı yorumda, beklentisini 600 lira olarak revize ettiğini belirtti.

Uzmandan gram altın için '600 lira olabilir' yorumu!

Küresel altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklanırken, gram altında ise gözler dolar/TL'ye çevrildi. Gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını takip ederken dolar/TL kurundaki gelişmelerden etkilenerek fiyatlandı. Öte yandan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

Memiş açıklamasında şunları kaydetti:

Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek.

'RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ARTTI'

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

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"GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

Gram Altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

"EYLÜL, EKİM VE KASIM'I BEKLEYİN"

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim.

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