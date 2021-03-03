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Uzmanı açıkladı: İşte altının yükselmemesinin nedeni!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 13:59 | Son Güncelleme

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın yorumları sonrasında altın fiyatları haftalık kayıplarını silmesinin ardından hafta başından bu yana yatay bir seyirde devam ediyor. Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarını ve dolar/TL kurundaki yükselişi takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatları güncel yorumlar haberimizde.

Altın fiyatları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın enflasyon hedefleri, işsizlik ve ekonomik durum hakkında yaptığı açıklamalardan etkilenerek yatay seyretmeye devam ediyor. Brainard açıklamasında, ekonominin işsizlik ve enflasyon hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu ve merkez bankasının varlık alım programını azaltması için gereken koşulların sağlanmasının zaman alacağını söyledi. Öte yandan ABD tahlil faizlerindeki artıştan dolayı sert düşüş kaydeden altın fiyatları yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla birlikte toparlandı. Bu süreçte gram altın ise küresel altın fiyatlarını ve dolar/TL kurundaki yükselişi takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatları güncel yorumlar haberimizde.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELEBİLİR

ABD Hazine tahvili faizinin geçen hafta bir yılın zirvesine tırmanmasıyla, merkez bankasının bu artışın ekonomik toparlanmaya zarar vermemesi için adım atacağına dair spekülasyonlar da artmıştı. Guardian Gold İş Geliştirme Yöneticisi John Feeney altın değerlendirmesinde, "Tahvil piyasasında yaşanan gelişmeler şüphesiz Fed’in de dikkatini çekiyordur. Eğer tahvil faizlerinin artmasını engellemek için bir adım atılacak olursa altın fiyatlarının yeniden yükseldiğini görebiliriz." ifadelerini kullandı.

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ALTININ YÜKSELMEMESİNİN NEDENİ FAİZ ARTIŞI

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı güncel altın grafiğinde, " 1710'dan yükselişe geçti fakat 1740'ın üzerine çıkmadı. ABD seansında 1740'ın üzerinde bir kapanış olmadan buradan yükseliş başladı diyemiyoruz. Cuma günü yaşanan ani faiz artışı olmasaydı aslında bu haftaya iyi başlayabilirdik." yorumunda bulundu.

İşte Şatıroğlu'nun altın grafiği;

Stratejist Tunç Şatıroğlu 3 Mart altın grafiği

GRAM ALTINDA 407 SEVİYESİ DESTEKTİR

ALB Forex günlük gram altın bülteninde 407.25 TL seviyesinin destek olacağını açıklayarak şu analizi paylaştı;

"Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Dün düşüş kanalının direncini kıran fiyat, güne negatif başladı. Trend üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 416.50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Fiyatta kalıcılık sağlanamazsa, trend çizgisinin de denk düştüğü 407.25 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 416.50 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 400.00 / 394.60"

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ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER DEVAM EDİYOR

Yatırım Finansman Menkul Değerler günlük altın analizinde şu değerlendirmede bulundu;

"Altındaki geri çekilme devam ederken geçen haftaki CFTC pozisyonlarda da gördüğümüz üzere vadeli tarafta da net short pozisyonda ciddi bir artış izlendi. 1720 desteğinin de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği oluşabilir. Faizler sakin. Bu nedenle ana desteklerde yorulma görebiliriz. Altında orta vadeli riskleri aşağı yönlü izlemeye devam ediyoruz.

Dirençler 1765.00 1795.00 1815.00
Destekler 1700.00 1675.00 1640.00 "

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ALTIN ZAYIF BÖLGEDE',

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda ons altını değerlendirerek, " Mevcut grafiği izlemeye devam. 1710 üzerinde alım geliyor fakat görüntüsü hala zayıftır..." dedi. Baştürk son haftalarda ons altının zayıf bölgede yer aldığını sıklıkla vurgulamaya devam ediyor. İşte Baştürk'ün ons altın grafiği;

3 mart altın grafiği

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