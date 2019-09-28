Uzmanlar uyarıyor: Ekonomik kalkınma ve küresel ısınmayla mücadele için nükleer şart

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerine göre, 2018 yılında nükleer enerji, dünyadaki elektriğin yaklaşık yüzde 10'unu üretti ve tüm düşük karbonlu elektriğin üçte birini oluşturdu. Bugün itibariyle dünyada toplam net kurulu kapasitesi 399,7 GW olan ve işletme halinde 450 nükleer güç reaktörü bulunuyor.

IAEA Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov, nükleer enerji olmadan, dünyanın sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeterli enerjiyi sağlamasının ve iklim değişikliğini hafifletmesinin zor olacağını söyledi. Avrupa Atom Forumu (FORATOM) Genel Müdürü Yves Desbazeille ise nükleer enerjinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji bağımsızlığı ve ekonomik katkı avantajlarına dikkat çekerek, “Nükleer enerjinin kullanımının sadece karbon emisyonunu azaltmadığını, aynı zamanda güvenli enerji teminini sağladığını, çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilirliği temin ettiğini unutmamak önemli” ifadelerini kullandı.

HER 1 EURO YATIRIM, 5 EURO KAZANDIRIYOR

Uluslararası araştırma şirketi Deloitte'ın Nisan ayında yaptığı 'Nükleer Endüstrinin Avrupa Birliği Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması', nükleer enerjinin Avrupa ekonomisi üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor. Buna göre nükleer enerji sektörü, yüzde 47'si yüksek vasıflı olmak üzere 1,1 milyon çalışan istihdam ediyor. AB GSYİH'sında 507 milyar Euro (556 milyar ABD Doları), devlet gelirlerinde 124 milyar Euro, hane halkı gelirinde 383 milyar Euro, AB ekonomisinde ise 18,1 milyar Euro'luk ticaret fazlası desteği sağlıyor. Bu rakamlar rüzgar ve güneş enerji endüstrilerinden çok daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Çalışma sonuçları ayrıca her bir (nükleer kapasite) gigawatın 9 milyar Euro'luk yıllık yatırım fırsatı oluşturduğu, AB GSYH’nda 4,3 milyar Euro'luk etki, AB vatandaşlarının hane halkı gelirlerinde 3,2 milyar Euro'luk gelir, kamu gelirlerinde 1 milyar Euro'luk gelir ve AB dış ticaretine fazladan 15 milyar Euro gelir sağladığını gösteriyor. Ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak 9 bin 500'den fazla iş desteği sağlıyor. Nükleer enerji için harcanan her 1 Euro, AB’de GSYİH bazında 5 Euro kazandırıyor.