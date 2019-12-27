Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

Reuters haber ajansının ekonomistlerle hazırladığı bir anket sonucuna göre Türkiye’de Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 11’in üzerine çıkacak. Türk yetkililerin daha önce yaptığı analizlerde de Aralık ayı itibarıyla enflasyonun yüzde 12’ye yükselebileceği tahmin edilmişti.

Türkiye’de enflasyon oranı 2018 yılının Ekim ayında, son 15 yılın en yüksek seviyesine yükselerek yüzde 25 olarak kaydedilmişti. O dönemde baş gösteren döviz kuru krizi nedeniyle rekor seviyelere ulaşan enflasyon oranının ardından, Merkez Bankası faiz oranlarının artması, yurtiçi taleplerinin zayıflığı ve baz etkileri gibi etkenler sayesinde fiyatlar düşürülmüştü.

Bu yıl Ekim ayında kaydedilen yıllık enflasyon oranı yüzde 8,55’di. Kasım ayında yüzde 10,56’ya yükselen enflasyon, ekonomistlere göre Aralık ayında yüzde 11,23 ila yüzde 11,90 oranında seyredecek.

Türk yetkililer daha önce yaptıkları analizlerde, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 12 olacağı tahmininde bulunmuş, 2020 yılının sonu itibariyleyse yüzde 8,5’e ineceğini ileri sürmüştü.

Gedik Yatırım’dan ekonomist Erol Gürcan, Aralık ayında beklenen enflasyon artışının Türk lirasının değer kaybetmesinden ve Brent petrol fiyatındaki artıştan kaynaklandığını savunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verileri 3 Ocak 2020’de açıklaması bekleniyor.

