Uzmanlardan altın için yükseliş beklentisi geldi! İşte 4 farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2023 sonuna kadar faiz artışı olmayacağı yönündeki açıklamasının ardından altın fiyatları yukarı yönlü ilerledi. Uzmanlar altın fiyatlarının, Fed kararından pozitif etkilendiğini açıklayarak yukarı yönlü seyir beklediklerini paylaştı.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Fed'in büyüme, enflasyon ve işsizlik göstergelerine ilişkin yukarı yönlü ciddi revizelerine rağmen güvercin tonda verdiği mesajlarla doların düşüşe geçmesinin etkisiyle altın fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekti.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda, "Ons altın.Bir tweetlik alçak gönüllülüğü kenara bırakıyorum. Dün akşam FED'den sonra %90'lık kesim faizler aşağı, dolar endeksi aşağı dedi. Biz ne dedik? Yok öyle bir şey. Sabah tweet attım aşağı riski vardır diye. Çok şükür." ifadelerini kullandı. Baştürk şu grafiği paylaştı;

ALTIN FED KARARINDAN AVANTAJ SAĞLADI

Singapur ING Bank Emtia Stratejisti Warren Patterson Fed kararını değerlendirerek altın fiyatlarına dair açıklama notu paylaştı. Patterson açıklamasında Fed'in faiz kararını güvercin duruş olarak yorumladı ve "Altın, 2024'e kadar faiz artışı olmayacağı mesajını yineleyen Fed'in güvercin duruşundan avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.