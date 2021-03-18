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  4. Uzmanlardan altın için yükseliş beklentisi geldi! İşte 4 farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Uzmanlardan altın için yükseliş beklentisi geldi! İşte 4 farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 18:11 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası Fed'in sabit faiz kararından sonra yönünü yukarı çevirdi. Uzmanlar altın yorumlarında, Fed kararının altına avantaj sağladığını yorumladı.

Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2023 sonuna kadar faiz artışı olmayacağı yönündeki açıklamasının ardından altın fiyatları yukarı yönlü ilerledi. Uzmanlar altın fiyatlarının, Fed kararından pozitif etkilendiğini açıklayarak yukarı yönlü seyir beklediklerini paylaştı.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Fed'in büyüme, enflasyon ve işsizlik göstergelerine ilişkin yukarı yönlü ciddi revizelerine rağmen güvercin tonda verdiği mesajlarla doların düşüşe geçmesinin etkisiyle altın fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekti.

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GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda, "Ons altın.Bir tweetlik alçak gönüllülüğü kenara bırakıyorum. Dün akşam FED'den sonra %90'lık kesim faizler aşağı, dolar endeksi aşağı dedi. Biz ne dedik? Yok öyle bir şey. Sabah tweet attım aşağı riski vardır diye. Çok şükür." ifadelerini kullandı. Baştürk şu grafiği paylaştı;

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ALTIN FED KARARINDAN AVANTAJ SAĞLADI

Singapur ING Bank Emtia Stratejisti Warren Patterson Fed kararını değerlendirerek altın fiyatlarına dair açıklama notu paylaştı. Patterson açıklamasında Fed'in faiz kararını güvercin duruş olarak yorumladı ve "Altın, 2024'e kadar faiz artışı olmayacağı mesajını yineleyen Fed'in güvercin duruşundan avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.

'ALTINDA POZİTİF GÖRÜNÜM BEKLİYORUM'

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı altın açıklamasında, "Günlük grafikte 1757'de Kaufman ortalamasında dirençle karşılaştı. Önümüzdeki günlerde bu ortalamanın üzerine atmasıyla yeniden pozitif görünüme dönmesini bekliyorum. Az önce yazdığım gibi 10 yıllık faizlerdeki artışın etkisinin azalmasını bekliyorum." yorumunda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Altın fiyatlarında çok fena manipülasyon yapılıyor..Şu haberde bile altın yukarı yönde ilerleyecek yazıyor,bugün 15 tl birden düştü..vatandaş ne yapacağını şaşırdı!Allah yardımcımız olsun
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