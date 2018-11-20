FİNANS

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 01:19 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri Ekim 2017'den bu yana ilk kez 5 bin doların altına geriledi.

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Bitcoin'in değeri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 12 düşerek 4 bin 891 dolara kadar geriledi.

Ekim 2017'den bu yana ilk kez 5 bin doların altını gören Bitcoin, geçen yılın sonlarında 19 bin 800 dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Söz konusu para birimindeki sert değer kaybı, Bitcoin Cash'in, 15 Kasım'da Bitcoin Cash ABC ve Bitcoin Cash SV olmak üzere ikiye bölünmesinin ardından geldi.

Uzmanlar, 5 bin dolar seviyesinin kripto para birimi için psikolojik eşik olduğuna işaret ederken, Bitcoin'deki değer kaybının sürebileceği tahmininde bulunuyor.

Bu arada, diğer sanal birimleri de Bitcoin önceliğinde düşerken, Etherium ve Litecoin'in kayıpları yüzde 13'e ulaştı. (AA)

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