Vakıf Emeklilik, Otomatik BES süreçlerini hızlandırdı

Dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri en doğru şekilde kullanan Vakıf Emeklilik; Otomatik BES’te işverenlerin iş yükünü azaltacak, süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni dijital uygulaması “Hızlı Otomatik BES”i devreye aldı.

“Hızlı Otomatik BES”, teklif alma ve sözleşme oluşturma süreçlerinin tamamını dijitalleştirerek takip edilebilmesini sağlıyor. İşverenler için Otomatik BES işlemlerini çok daha hızlı hale getiren uygulama, KOBİ ve SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)’lerin Otomatik BES sürecindeki yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Firma yetkilileri dijitalleşen “Hızlı Otomatik BES” uygulaması ile teklif alma işleminden başlayarak, e-posta üzerinden gelen teklifi kabul etme, onaylama ve gerekli evrakları yükleyerek sözleşme oluşturma işlemleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Otomatik BES’te Temmuz 2018 fazı olan 10-49 arası çalışanı olan firmaların kullanımına açılıyor. Uygulamaya Vakıf Emeklilik web sitesinden ulaşılabiliyor.

18 Mayıs 2018 tarihli EGM verilerine göre 498 bin çalışan Otomatik BES’te Vakıf Emeklilik ile gelecekleri için birikim yapıyor. Vakıf Emeklilik böylece Otomatik BES’te 389 milyon TL fon büyüklüğüne ve 373 milyon TL katkı payı tutarına ulaştı. Bu süreçte Türkiye’nin önemli şirketleri Vakıf Emeklilik’i tercih etti ve Vakıf Emeklilik sektörde en çok tercih edilen üçüncü şirket oldu. Aynı zamanda bankası haricinde sisteme firma alan ilk emeklilik şirketi Vakıf Emeklilik oldu.

