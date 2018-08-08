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Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Otomatik BES’e özel olarak kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçler ile sektörde yenilikçi adımlar atan Vakıf Emeklilik; müşterilerine mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanları ile istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor.

Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

Otomatik BES’te kademeli geçiş devam ediyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ivme kazandıran Otomatik BES’te beşinci faz Temmuz ayı itibariyle başladı. 10-49 arasında çalışanı olan işletmeler de sisteme dahil oldu.

Sektördeki şirketler de Otomatik BES’te işverenlere birçok yenilik sunuyor. Bugüne kadar teknolojiyi işin içine katarak call center, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyen Vakıf Emeklilik de, Otomatik BES’te işverenlere sunduğu yenilikçi hizmetlerle sektörde öne çıkıyor.
Otomatik BES sürecinde müşterilerine; mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanları ile istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor. Otomatik BES’e özel olarak kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçleri ile sektörde yenilikçi adımlar atmaya da devam ediyor.

Hızlı Otomatik BES’le her şey daha kolay

Otomatik BES’te işverenlerin iş yükünü azaltacak, süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni dijital projesi “Hızlı Otomatik BES”i devreye alan Vakıf Emeklilik, teklif alma ve sözleşme oluşturma süreçlerinin tamamen dijital ortamda takip edilebilmesini sağlıyor. İşverenler için Otomatik BES işlemlerini çok daha hızlı hale getiren uygulama, KOBİ ve SMMM’lerin de Otomatik BES sürecindeki yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. İşverenler; bu uygulama ile teklif alma işleminden başlayarak, e- posta üzerinden gelen teklifi kabul etme, onaylama ve gerekli evrakları yükleyerek sözleşme oluşturma işlemleri ile kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

13 Temmuz 2018 tarihli EGM verilerine göre 511 binden fazla çalışan Otomatik BES’te Vakıf Emeklilik ile gelecekleri için birikim yapıyor. Vakıf Emeklilik böylece Otomatik BES’te 437 milyon TL fon büyüklüğüne ve 417 milyon TL katkı payı tutarına ulaştı. Bu süreçte Türkiye’nin önemli şirketleri Vakıf Emeklilik’i tercih etti ve Vakıf Emeklilik sektörde en çok tercih edilen üçüncü şirket oldu. Aynı zamanda bankası haricinde sisteme firma alan ilk emeklilik şirketi Vakıf Emeklilik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
vakıf emeklilik otomatik BES

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