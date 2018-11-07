Vakıf Emeklilik’ten gençlere özel avantajlı 'Genç BES'

Sektöründe ses getirecek önemli yeniliklere imza atan Vakıf Emeklilik, 18 – 25 yaş arasındaki gençlere özel hazırlanan Genç BES’i sundu. Gençler, aylık 74 TL’den başlayan ödemelerle güvenli bir geleceğe ilk adımı atabilecek. Faizli ve faizsiz olmak üzere iki farklı seçenekle sunulan Genç BES'e dâhil olan katılımcılardan 74 – 179 TL arası ödeyenler Genç BES’in ek faydalarından, 180 TL ve üzeri ödeyenler hem Genç BES’in hem de Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri’nin ek faydalarından yararlanabilecekler.
Vakıf Emeklilik’te Bireysel Emeklilik sözleşmesi bulunanlar, ayrıcalıklı Yaşam Kulüpleri dünyasında kapsamlı sağlık hizmetlerinden danışmanlığa, eğitimden spora birçok alanda hayatlarına yenilik katarken konut, araç, tatil, ulaşım gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek hizmetlerde de avantaj sahibi oluyor ve Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri dünyasının ücretsiz ya da indirimli fırsatlarından yararlanıyor. Emeklilik için uzun vadeli planlar yaparken yaşam standardını yükseltip şimdiden rahat geleceğin keyfini yaşıyor.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, amaçlarının gençleri tasarrufa teşvik etmek olduğunu belirterek, “Ülkemizde 15-19 yaş aralığında yaklaşık 6,6 milyon; 20 – 24 yaş aralığında ise 6,3 milyon genç bulunuyor. Nüfusumuzdaki genç yoğunluğuna rağmen 25 yaş altı BES katılımcılarının oranı yüzde 5,2 civarında ve bu oran bizce çok düşük seviyede. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan bugünden kendilerini güvende hissetsinler istiyoruz. Bu sebeple ek faydalarla dolu emeklilik planımız olan Genç BES’i hazırladık ve bu ürünümüzün gençler arasında büyük ilgi göreceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Vakıf Emeklilik, günlük yaşamlarını avantajlarla desteklemek ve buluşabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla da Genç BES’i; eğitim danışmanlığı bilgi hattı, mesleki gelişim kursları, yabancı dil kursu ve kariyer koçluğu gibi ek faydalarla donattı. Eğitim danışmanlığı bilgi hattı kapsamında; yılda bir kez organize edilen ve katılımcının ilgi alanları, kariyer beklentilerine uygun eğitim, sertifika ve kurs programları hakkında bilgi veriliyor. Genç BES katılımcısı; kendini geliştirmek istediği bilgisayar, yazılım ve programlama kurslarından, öğrenmek ya da kendini geliştirmek istediği yabancı dil kurslarından avantajlı fiyatlar ile yararlanıyor. Ayrıca uzman kariyer danışmanları ve koçları ile bir araya gelerek gelecek planlaması konusunda da destek alabiliyor.
Yapılan araştırmalar internet arama motorlarında son zamanlarda para ile ilgili en çok “Para nasıl kazanılır?” ve “Para nasıl biriktirilir?” sorgularının yapıldığını gösteriyor. İnternet arama motoru trendlerinde de “Öğrenciler için para biriktirme yolları?” sorgusu en üst sırada yer alıyor.
Vakıf Emeklilik’in yeni ürünü Genç BES, tam da bu ihtiyacı karşılayan bir ürün. Gençler, hayal ettikleri araba, evlilik, ev, seyahat ve çocukları için gerekli birikimi Genç BES’in sunduğu imkânlar ile kolaylıkla yapabilecekler.
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