FİNANS

Vakıfbank, 1.1 milyar dolarlık sendikasyon temin etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Vakıfbank yurt dışından 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı.

Vakıfbank, 1.1 milyar dolarlık sendikasyon temin etti

Bankadan yapılan yazılı açıklamada Vakıfbank'ın 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279.5 milyon dolar ve 723.5 milyon euro olmak üzere toplam 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, 367 gün vadeli kredinin maliyeti 2018 Kasım ayındaki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor artı yüzde 2.50 ve euro dilim için Euribor artı yüzde 2.40 olarak gerçekleşti.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosunun ise yüzde 100 seviyesinde olduğu belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank sendikasyon kredisi

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