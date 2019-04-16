VakıfBank 65 yaşında

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Sermaye ve kuruluş hikayesi ile dünyada bir başka benzeri bulunmayan VakıfBank, sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir bankadır. Emanetçisi olduğu yüzlerce yıllık değerleri geleceğe taşıyan, her yönüyle yarına hazır, kendinden emin ve sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir değerler manzumesidir” dedi.

Kökleri ve sermayesi yüzlerce yıllık vakıf kültürüne dayanan VakıfBank, 65’inci doğum gününe erişmenin mutluluğunu yaşadı. 13 Nisan 1954’te faaliyete başlamasının yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayan büyük VakıfBank ailesi, ilk olarak Ankara’da bir araya geldi. Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, VakıfBank Finans Grubu’nun üst düzey yönetimi ve tüm çalışanları temsilen 81 ilden gelen çalışanlar ile VakıfBank Spor Kulübü altyapı oyuncuları hep birlikte Anıtkabir'i zjyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank ailesi adına anı defterine şunları yazdı;

“Aziz Atatürk, Kuruluşunun 65. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladığımız Türkiye Vakıflar Bankası’nın üst yönetimi olarak, 20 bin çalışanımızı temsilen ülkemizin her vilayetinden gelen arkadaşlarımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. Bundan tam 100 yıl evvel dava arkadaşlarınız ve aziz milletimiz ile birlikte yaktığınız istiklal ateşiyle ısınmaya; tutuşturduğunuz meşaleyle aydınlanmaya devam ediyoruz. Emanetçisi olduğumuz değerleri devletimizin ve milletimizin refahı için bihakkın yönetmeye ve büyütmeye var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için; sanayiden ticarete, tarımdan küçük işletmelere, ekonomimizin her alanına finansman desteği sağlıyor, 65 yıldır milletimizin yanındaki güç oluyoruz. Banisi olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ülkemizin müreffeh olması için gösterdiğiniz hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”