FİNANS

VakıfBank 65 yaşında

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası VakıfBank, 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, VakıfBank Finans Grubu üst düzey yöneticileri, 81 ilden gelen 81 çalışan ve VakıfBank Spor Kulübü alt yapı oyuncuları, büyük VakıfBank ailesini temsilen Anıtkabir’i ziyaret etti. Kuruluş kutlamaları çerçevesinde VakıfBank’ta 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan çalışanlara da törenle kıdem ödülleri verildi.

VakıfBank 65 yaşında

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Sermaye ve kuruluş hikayesi ile dünyada bir başka benzeri bulunmayan VakıfBank, sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir bankadır. Emanetçisi olduğu yüzlerce yıllık değerleri geleceğe taşıyan, her yönüyle yarına hazır, kendinden emin ve sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir değerler manzumesidir” dedi.

Kökleri ve sermayesi yüzlerce yıllık vakıf kültürüne dayanan VakıfBank, 65’inci doğum gününe erişmenin mutluluğunu yaşadı. 13 Nisan 1954’te faaliyete başlamasının yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayan büyük VakıfBank ailesi, ilk olarak Ankara’da bir araya geldi. Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, VakıfBank Finans Grubu’nun üst düzey yönetimi ve tüm çalışanları temsilen 81 ilden gelen çalışanlar ile VakıfBank Spor Kulübü altyapı oyuncuları hep birlikte Anıtkabir'i zjyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank ailesi adına anı defterine şunları yazdı;

“Aziz Atatürk, Kuruluşunun 65. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladığımız Türkiye Vakıflar Bankası’nın üst yönetimi olarak, 20 bin çalışanımızı temsilen ülkemizin her vilayetinden gelen arkadaşlarımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. Bundan tam 100 yıl evvel dava arkadaşlarınız ve aziz milletimiz ile birlikte yaktığınız istiklal ateşiyle ısınmaya; tutuşturduğunuz meşaleyle aydınlanmaya devam ediyoruz. Emanetçisi olduğumuz değerleri devletimizin ve milletimizin refahı için bihakkın yönetmeye ve büyütmeye var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin kalkınması için; sanayiden ticarete, tarımdan küçük işletmelere, ekonomimizin her alanına finansman desteği sağlıyor, 65 yıldır milletimizin yanındaki güç oluyoruz. Banisi olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ülkemizin müreffeh olması için gösterdiğiniz hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”

VakıfBank bir değerler manzumesidir

VAKIFBANK BİR DEĞERLER

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘VakıfBank Gücümüze Güç Katanlar Kıdem Ödülleri’nin açılışında yaptığı konuşmasında ise, “Kökleri tarihin derinlerine uzanan VakıfBank, sadece bir banka değildir. Bir değerler ve kültür manzumesidir. Her ne kadar bir banka olarak vücut bulmamız bundan 65 yıl öncesine dayansa da,bizi biz yapan kültürümüz ve sermayemiz, yüzlerce yıl öncesine dayanır. Necip Anadolu insanı ve devlet adamları, toplumun refahı için, darda kalanı ayağa kaldırmak için dünyevi mülklerini vakfetmiştir. Anadolu vakıflarla kalkınmış, toplumsal dayanışma vakıflarla sağlanmıştır. Bankamız da işte bu vakıfların edep ve töresiyle mayalanmıştır. Hamurumuz sevgi ve saygıyla yoğrulmuştur” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, VakıfBank’ta 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan 600’ün üzerinde çalışana ve 2018 yılında gösterdikleri performansla ödüle değer bulunan 200’e yakın çalışana teşekkür plaketi verildi. Ödüllerden sonra ise VakıfBank çalışanları, Koray Avcı, Merve Özbey, Hakan Altun, Enis Arıkan ve Jessica May’in konuk olarak yer aldığı Beyaz Show ile VakıfBank’ın 65. yılını kutladı.

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Vakıfbank kuruluş yıl dönümü

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