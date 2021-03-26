Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdi Serdar Üstünsalih biyografisi...

Meslek hayatına yine VakıfBank'ta başlamış olan ve çeşitli şubelerde müdürlük görevi de üstlenmiş olan VakıfBank'ın Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi olan Abdi Serdar Üstünsalih'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Abdi Serdar Üstünsalih kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH KİMDİR?

58 yaşında olan ve 1963 senesinde Trabzon’da dünyaya gelmiş olan Abdi Serdar Üstünsalih, meslek hayatına 1991 senesinde yine VakıfBank'ta başlamıştır. Daha sonra VakıfBank'ta çeşitli şube ve birimlerde müdürlük yapmış, Bilgi İşlem, Bireysel Bankacılık, Bankacılık Operasyonları, Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme birimlerinde ise başkanlık görevlerini yürütmüştür.

Temmuz 2018 tarihi itibariyle VakıfBank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaya başlayan Üstünsalih, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ise görevine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir. Evli olan ve iki çocuğu bulunan Abdi Serdar Üstünsalih, pek çok farklı vakıf ve dernekte de görev yapmıştır.

