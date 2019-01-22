VakıfBank Genel Müdürü'nden önemli faiz açıklaması

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, takipteki müşterilerden anapara borcunu bir defada ya da 1 yıl içinde ödeyenlerden faiz almayacaklarını söyledi.

Özcan ayrıca, yeni paket çalışmaları olduğunu, yakında bunları açıklayacaklarını ifade etti.

Özcan şöyle konuştu:

Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık

(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz

(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz

VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk

(KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı

(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü

Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir

Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz

Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz

KAYNAK:AA

