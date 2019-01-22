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VakıfBank Genel Müdürü'nden önemli faiz açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Özcan yasal takipteki Vakıfbank müşterileri ile ilgili, "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü'nden önemli faiz açıklaması

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, takipteki müşterilerden anapara borcunu bir defada ya da 1 yıl içinde ödeyenlerden faiz almayacaklarını söyledi.

Özcan ayrıca, yeni paket çalışmaları olduğunu, yakında bunları açıklayacaklarını ifade etti.

Özcan şöyle konuştu:

  • Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık

  • (Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz

  • (Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz

  • VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk

  • (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı

  • (KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü

  • Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir

  • Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz

  • Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kart faiz VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan

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