VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

Türk ihraççılarının, 2018 yılı gibi zorlu bir dönemi geride bıraktıktan sonra 2019 yılında eurobond piyasasına çok aktif bir şekilde girdiğini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Özellikle yabancı tahvil yatırımcıları nezdinde ülkemiz ve milli ekonomimiz ile ilgili endişelerin azalması, eurobond piyasasında başarılı ihraçlar yapılmasını da beraberinde getirdi. Bu süreçte başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal şirketlerimiz çok başarılı işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye piyasalarından ülkemize getirilen uzun vadeli kaynak tutarı toplamda 10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel bazda şu ana kadar yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası VakıfBank olarak, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve uzun vadeli, uygun maliyetli uluslararası fonlama kalemleri ile her zaman olduğu gibi milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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