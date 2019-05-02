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VakıfBank’tan enflasyon korumalı ‘Kazandıran Hesap’lar

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve Türk Lirası mevduatı destekleyen üç yeni vadeli mevduat ürününü devreye aldı.VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’ ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz” dedi.

VakıfBank’tan enflasyon korumalı ‘Kazandıran Hesap’lar

Türkiye’nin ‘Yanındaki Güç’ olma misyonuyla, talep ve ihtiyaçlara uygun inovatif bankacılık ürünleri geliştiren VakıfBank, üç yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’, üç farklı seçeneğiyle, TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.

TÜRK LİRASI MEVDUATTA ENDİŞEYE SON

Yeni ürünlerle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olarak hem reel ekonominin hem de vatandaşlarımızın yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Milli ekonomimizin ve halkımızın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerimizle çözümler sunuyoruz. Üç alternatifli hazırladığımız ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’larımız TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. Yeni ürünlerle Döviz tevdiat hesaplarından TL ‘ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek” dedi.

İLAVE FAİZ ORANIYLA ENFLASTON KORUMASI

Türk Lirası mevduat birikimlerini desteklemeyi amaçlayan ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’ın ilk alternatifinde, 92 ile 370 gün arasında vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, en son açıklanan yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonucunda yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek. Böylece müşterilere Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkânı sunulacak. Hesaptan vade süresi içerisinde para çekme işleminin gerçekleşmesi durumunda, hesabın vadesi bozulmayacak ve vade sonunda hesaptaki tutar üzerinden faiz işleyecek.

RİSK PRİMİ TAAHÜDÜYLE ENFLASYON KORUMASI

VakıfBank’ın ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’ ürününün ikinci alternatifi TL birikim sahiplerine faiz getirisinden ziyade ileriye dönük enflasyon koruması sağlayacak. 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda en son açıklanan 12 Aylık TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak. Yine vade süresi boyunca hesap sahipleri hesaplarından vadesi bozulmadan işlem de yapabilecek.

ÜÇ AYLIK GETİRİLERLE ENFLASTON KORUMASI

Üçüncü alternatifte ise 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. En son açıklanan TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. Üç aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak. Hesaptan vadesi bozulmadan işlem de yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank enflasyon Mevduat

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