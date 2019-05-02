VakıfBank’tan enflasyon korumalı ‘Kazandıran Hesap’lar

Türkiye’nin ‘Yanındaki Güç’ olma misyonuyla, talep ve ihtiyaçlara uygun inovatif bankacılık ürünleri geliştiren VakıfBank, üç yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’, üç farklı seçeneğiyle, TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.

TÜRK LİRASI MEVDUATTA ENDİŞEYE SON

Yeni ürünlerle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olarak hem reel ekonominin hem de vatandaşlarımızın yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Milli ekonomimizin ve halkımızın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerimizle çözümler sunuyoruz. Üç alternatifli hazırladığımız ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’larımız TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. Yeni ürünlerle Döviz tevdiat hesaplarından TL ‘ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek” dedi.