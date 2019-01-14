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Vakıfbank'tan kredi kartı borç yapılandırma kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası'ndan sonra bir bankada daha borçları yapılandırıyor. Vakıfbank, Kredi kartları bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması paketini açıkladı. Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

Vakıfbank'tan kredi kartı borç yapılandırma kararı

VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyan bir kampanya başlattı.

Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilere de 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma hakkı tanınacak.

Banka ayrıca, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme imkanı tanıyacak.

2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizleri de sıfırlanacak.

Bankaya başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank kart borcu yapılandırma

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ben boş geziyorum gelirim yok 60500 TL kart limiti var nasıl yapılandırarak bunlar sadece oyun başka bişey çıkmaz devlet bankası üç kuruş krediye sulaleni kefil ister inanıp bankaya bile girmeyin
oh oh aman aman ne kaddarr eyi
madem bu kadar basit faiz düşürmek evleri de düşürün de millet ev alsin seçim yatırımı yapmayın allah var gam yok
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