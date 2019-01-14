Vakıfbank'tan kredi kartı borç yapılandırma kararı

VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyan bir kampanya başlattı.

Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilere de 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma hakkı tanınacak.

Banka ayrıca, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme imkanı tanıyacak.

2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizleri de sıfırlanacak.

Bankaya başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.



